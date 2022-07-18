Песков отреагировал на призыв Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства к госизмене

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на призыв депутата Госдумы Романа Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства к государственной измене.

«Полагаю, что эта идея не найдет поддержки», – сказал Песков.

Терюшков – член наблюдательного совета «Химок».

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