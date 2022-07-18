Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: найдите клуб на карте России
Тест: найдите клуб на карте России
2 Тест: какой клуб появился раньше?
Тест: какой клуб появился раньше?
3 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом

Песков отреагировал на призыв Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства к госизмене

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на призыв депутата Госдумы Романа Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства к государственной измене.

«Полагаю, что эта идея не найдет поддержки», – сказал Песков.

  • Терюшков – член наблюдательного совета «Химок».

«Тяжело, что есть такие уроды. Он позорит Валентину Терешкову». Тарасова – о депутате Терюшкове

Тарасова назвала депутата Терюшкова «куском идиота». Он призвал приравнять смену спортивного гражданства к госизмене

«Он больной, просто болен. Кто таких выбирает вообще?». Тарасова – о депутате Терюшкове

Новости по теме
Источник: ТАСС

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:03
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11