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«Тяжело, что есть такие уроды. Он позорит Валентину Терешкову». Тарасова – о депутате Терюшкове

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова негативно отреагировала на призыв депутата Госдумы Романа Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства к государственной измене.

«Не хочется думать, что из таких людей состоит Госдума. Мне даже тяжело это слышать, что есть такие уроды, как этот Терюшков. Фамилию только позорит. Мы привыкли, что Валентина Терешкова – это символ страны, а он еe позорит», – сказала Тарасова.

  • Терюшков – член наблюдательного совета «Химок».

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +10

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    Рейтинг: +3485

    minaev23 36 минут назад

    Символ страны топил за пенсионную реформу и коекого посоветовал " по просьбе трудящихся" приклеить на всю оставшуюся.

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    Рейтинг: +24489

    bset 39 минут назад

    Терешкову уже никто не опозорит

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    Рейтинг: +13749

    Skull_Boy 1 час назад

    Ю и Е одинаковые буквы, и кто-то сейчас позорит фамилию своего великого отца символа хоккейного ЦСКА и сборной СССР

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    Рейтинг: +105

    Miru mir 1 час назад

    Не хочется думать, что из таких людей состоит Госдума.------Надо прямо смотеть на правду. Именно из таких и состоит.

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    Рейтинг: +1563

    fakeid 1 час назад

    эта **** сама себя нехило опозорила на десятки лет вперёд.
    про полёт уже никто не вспомнит.

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