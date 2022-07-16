«Тяжело, что есть такие уроды. Он позорит Валентину Терешкову». Тарасова – о депутате Терюшкове

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова негативно отреагировала на призыв депутата Госдумы Романа Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства к государственной измене.

«Не хочется думать, что из таких людей состоит Госдума. Мне даже тяжело это слышать, что есть такие уроды, как этот Терюшков. Фамилию только позорит. Мы привыкли, что Валентина Терешкова – это символ страны, а он еe позорит», – сказала Тарасова.