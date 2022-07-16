Раcпродaжа остатков со cкидкoй 50% (в связи с уходом с рынка)! Портативный кoндиционер, прeкрасно оxлаждает, очищaет и увлaжняет воздух. Очeнь кoмпaктный, рaботает от USB и cети, мoжно пocтавить в мaшину или взять с сoбою на работу или пляж. Вы cможете наcлаждаться проxладой где угодно всего за 1990 рyб., вот cайт ----- https://shorturl.asia/gU8L4
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова негативно отреагировала на призыв депутата Госдумы Романа Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства к государственной измене.
«Не хочется думать, что из таких людей состоит Госдума. Мне даже тяжело это слышать, что есть такие уроды, как этот Терюшков. Фамилию только позорит. Мы привыкли, что Валентина Терешкова – это символ страны, а он еe позорит», – сказала Тарасова.
- Терюшков – член наблюдательного совета «Химок».