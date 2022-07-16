Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене

Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене

16 июля 2022, 09:54
52

Член наблюдательного совета «Химок», депутат Государственной думы Роман Терюшков озвучил резонансное предложение.

По его мнению, российских спортсменов, меняющих спортивное гражданство, нужно признавать государственными изменниками.

Терюшков опубликовал письмо Минспорта РФ, из которого следует, что в период с 2012 по 2022 год спортивное гражданство сменили 93 россиянина.

«В представленном письме Минспорта РФ можно обнаружить затраты на содержание «индивидуалистов» – порядка 200 миллионов рублей. И это расходы только периода, когда спортсмены стали членами сборной (з/п и призовые).

В этой сумме мы не видим медицины, экипировки, затрат на тренерский штаб, инструкторов, психологов, расходов на использование спортобъектов и так далее.

А главное, в этой сумме нет цифр, затраченных на подготовку спортсменов до зачисления в сборную РФ, а цифры эти – внушительные.

Получается, действующее законодательство интересы индивидуума ставит выше интересов общества, государства.

Президентом подписан закон в соответствии с которым переход на сторону противника в условиях военных действий будет считаться госизменой.

Считаю, что смена спортивного гражданства для спортсменов сборной страны также должна быть приравнена к акту государственной измены», – написал Терюшков в своем телеграм-канале.

Еще по теме:
Фомин рассказал, как «Динамо» будет играть при Личке
Писарев: «Динамо» нужно усилить минимум три позиции»
Клуб Серии А может выкупить Моро у «Динамо»
Источник: телеграм-канал Романа Терюшкова
Россия. Премьер-лига
Комментарии (52)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1657956791
Полностью поддерживаю. Гос. измену конечно не сделают, но какие-то действия со стороны государства должны быть. Как вариант сменил спортивное гражданство, лишился основного. И плач Ярославны " я несколько лет тренировалась и что теперь" не прокатит. Пи.дуй на завод работать как остальные.
Ответить
Enter2006
1657957475
Ну тогда и приобретение двойного гражданства депутатов ГосДуры тоже нужно считать гос. изменниками. Или на вас государство не тратит большие деньги? Вывозите всё заграницу. Начинайте с себя, покажите пример, слуги народа твою мать!
Ответить
paracetamol
1657957488
Правильно, наштамповали изменников за госсчет. Где еще спортсменам такие льготы, в каких странах?
Ответить
acor94
1657957650
Согласен, посадим в тюрьму Ари, Вандерсона, Гилерме и Марио Фернандеса! это гос измена по отношению к своей стране!
Ответить
Рыло свина
1657962376
чинуш надо на стадионе как в Китае, за воровство . а у нас место для для казнокрадства меняют.
Ответить
DeStar
1657962437
Т.е спортсмен, который тренировался всю жизнь и больше ничего не умеет меняет спорт гражданство - измена а депутаты, которые имеют гражданство недружественных стран, дети которых учатся в недружественных странах - не гос измена?) а вдруг их там вербуют или они делают сливы? там у каждого второго гражданства италии, израиля и всяких кипров и англий)
Ответить
НикКин
1657968598
А депутатов за невыполнение своей работы в тюрьму с конфискации имущества
Ответить
Lilipyt
1657968693
Явно новость из легкой атлетике и биатлона. Вообще странные правила у них. В футболе все четко с этим. Один раз сыграл за сборную своей страны. Всё, за другую выступать уже не сможешь.
Ответить
BarStep
1657972725
Пожалуй поддержу этого парня..
Ответить
Garrincha58
1657980667
а Фернандеса и Гилерме тоже надо в Бразилии считать госизменниками??? Терюшков думай прежде, а потом говори
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», второй новичок ЦСКА, «Динамо» хочет вернуть из Европы российского игрока и другие новости
02:00
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
1
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
5
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
1
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
1
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
00:12
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
Вчера, 23:46
2
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
8
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
1
Все новости
Все новости
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
1
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
8
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
1
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
Вчера, 21:52
5
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
Вчера, 21:30
5
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
Вчера, 21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
Вчера, 20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
Вчера, 20:20
10
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
Вчера, 20:06
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
Вчера, 19:19
8
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 19:07
1
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
Вчера, 18:58
30
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
Вчера, 18:51
1
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
Вчера, 18:32
1
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
Вчера, 17:50
3
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже»
Вчера, 17:40
3
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 17:01
7
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
Вчера, 16:56
10
Главный врач ЦСКА – о травме Гайича: «Удалось избежать самого страшного»
Вчера, 16:45
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
Вчера, 16:16
6
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
Вчера, 15:55
6
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
Вчера, 15:36
8
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
Вчера, 15:24
33
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
Вчера, 15:00
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+