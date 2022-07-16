Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене

Член наблюдательного совета «Химок», депутат Государственной думы Роман Терюшков озвучил резонансное предложение.

По его мнению, российских спортсменов, меняющих спортивное гражданство, нужно признавать государственными изменниками.

Терюшков опубликовал письмо Минспорта РФ, из которого следует, что в период с 2012 по 2022 год спортивное гражданство сменили 93 россиянина.

«В представленном письме Минспорта РФ можно обнаружить затраты на содержание «индивидуалистов» – порядка 200 миллионов рублей. И это расходы только периода, когда спортсмены стали членами сборной (з/п и призовые).

В этой сумме мы не видим медицины, экипировки, затрат на тренерский штаб, инструкторов, психологов, расходов на использование спортобъектов и так далее.

А главное, в этой сумме нет цифр, затраченных на подготовку спортсменов до зачисления в сборную РФ, а цифры эти – внушительные.

Получается, действующее законодательство интересы индивидуума ставит выше интересов общества, государства.

Президентом подписан закон в соответствии с которым переход на сторону противника в условиях военных действий будет считаться госизменой.

Считаю, что смена спортивного гражданства для спортсменов сборной страны также должна быть приравнена к акту государственной измены», – написал Терюшков в своем телеграм-канале.