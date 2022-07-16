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Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене

Член наблюдательного совета «Химок», депутат Государственной думы Роман Терюшков озвучил резонансное предложение.

По его мнению, российских спортсменов, меняющих спортивное гражданство, нужно признавать государственными изменниками.

Терюшков опубликовал письмо Минспорта РФ, из которого следует, что в период с 2012 по 2022 год спортивное гражданство сменили 93 россиянина.

«В представленном письме Минспорта РФ можно обнаружить затраты на содержание «индивидуалистов» – порядка 200 миллионов рублей. И это расходы только периода, когда спортсмены стали членами сборной (з/п и призовые).

В этой сумме мы не видим медицины, экипировки, затрат на тренерский штаб, инструкторов, психологов, расходов на использование спортобъектов и так далее.

А главное, в этой сумме нет цифр, затраченных на подготовку спортсменов до зачисления в сборную РФ, а цифры эти – внушительные.

Получается, действующее законодательство интересы индивидуума ставит выше интересов общества, государства.

Президентом подписан закон в соответствии с которым переход на сторону противника в условиях военных действий будет считаться госизменой.

Считаю, что смена спортивного гражданства для спортсменов сборной страны также должна быть приравнена к акту государственной измены», – написал Терюшков в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Романа Терюшкова

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Сегодня, 09:54
Комментарии32
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    Рейтинг: +1548

    Форвард 79 36 минут назад

    Соглашусь полностью!
    У меня в голове не укладывается, как можно выйти под чужим флагом.
    Если даже только представить это и уже на душе муторно и так хе@во, это не описать

    0
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    Рейтинг: +14

    яиссор > Форвард 79 32 минуты назад

    А почему нет? Когда страна, точнее, её руководство, вероломно лишает тебя международного спортивного будущего, в чем проблема выступать там, где тебе рады и поддержат?

    0
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  • ...
    Рейтинг: +11930

    DeStar 1 час назад

    Т.е спортсмен, который тренировался всю жизнь и больше ничего не умеет меняет спорт гражданство - измена
    а депутаты, которые имеют гражданство недружественных стран, дети которых учатся в недружественных странах - не гос измена?) а вдруг их там вербуют или они делают сливы? там у каждого второго гражданства италии, израиля и всяких кипров и англий)

    6
    Ответить
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    Рейтинг: +63

    Рыло свина 1 час назад

    чинуш надо на стадионе как в Китае, за воровство . а у нас место для для казнокрадства меняют.

    3
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  • ...
    Рейтинг: +448

    kazak1975 1 час назад

    Единокрыссы превращают страну в клетку. Думаю, за проникновение на стадион без fid, введут уголовную ответственность. Страна оккупирована.

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +481

    borusse 1 час назад

    когда уже в России официально крепостное право объявят

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +8708

    R_a_i_n > borusse 1 час назад

    А его кто-то отменял?

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +612

    чаппай > R_a_i_n 1 час назад

    Ельцин отменял, но не привыкшее к свободе население захотело обратно

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +63

    Рыло свина > чаппай 1 час назад

    ты бухал с ним? он руку под поезд обещал положить, алкаш ******
    слова непечатные об у......

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1446

    GM 1 час назад

    ...и расстреливать из зенитных установок.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +612

    чаппай 2 часа назад

    Интересно, почему об этих финансовых потерях не думал тот, кто лишил спортсменов международного будущего??? Если уж высшему руководству страны было плевать на эти потери, почему до них должно быть дело самим спортсменам, которых го-во просто кинуло???

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +8708

    R_a_i_n > чаппай 2 часа назад

    Кто лишил спортсменов этого будущего?? Кто?? Кули ты не пишешь?

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +8708

    R_a_i_n > Fenix forever 1 час назад

    Какой авантюрой?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +612

    чаппай > R_a_i_n 1 час назад

    А ты из какой страны? Странные такие вопросы задаешь. У нас же нельзя называть тех, кто ворует, убивает, врёт десятилетиями.

    4
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    ...
    Рейтинг: -94

    Fenix forever > R_a_i_n 1 час назад

    Мужик с красной мордой, ежели ты не знаешь что произошло 24.02. то я тут не при чем.

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +8708

    R_a_i_n > Fenix forever 1 час назад

    А ты сам знаешь что произошло 24 февраля 2022 года?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +8708

    R_a_i_n > чаппай 1 час назад

    Ну назови, боишься?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: -94

    Fenix forever > R_a_i_n 1 час назад

    Мужик с красной мордой твое скудоумие меня утомило. Пшел нах.

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +8708

    R_a_i_n > Fenix forever 1 час назад

    Ну и что этот мужик не так сделал?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +612

    чаппай > R_a_i_n 1 час назад

    Чтобы что? Месяц на сайте сигару курить и не отвечать таким ********, как ты?

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +8708

    R_a_i_n > чаппай 1 час назад

    Та ты ничего не ответил до сих пор. Так, только срешь.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +612

    чаппай 2 часа назад

    А тех, из-за чьих преступных пооитических решений возникает повод для смены спортивного гражданства, ни к кому приравнять не хотите?

    5
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    ...
    Рейтинг: +8708

    R_a_i_n > чаппай 2 часа назад

    Это кто например?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2976

    acor94 2 часа назад

    Согласен, посадим в тюрьму Ари, Вандерсона, Гилерме и Марио Фернандеса! это гос измена по отношению к своей стране!

    5
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  • ...
    Рейтинг: +16582

    paracetamol 2 часа назад

    Правильно, наштамповали изменников за госсчет. Где еще спортсменам такие льготы, в каких странах?

    2
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    ...
    Рейтинг: +612

    чаппай > paracetamol 1 час назад

    Что за льготы? Можно поподробнее?

    3
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