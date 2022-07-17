«Он больной, просто болен. Кто таких выбирает вообще?». Тарасова – о депутате Терюшкове

Ну не так строго конечно. Все же не от хорошей жизни спортсмены меняют гражданство. Но все же некоторые вопросы я бы поднимал. А именно служба в армии, правомерность получения льгот, возможно компенсация за обучения в спорт школах и тд.
Короче, нужно наводить порядок и в этом направлении тоже.
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова негативно отреагировала на призыв депутата Госдумы Романа Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства к государственной измене.
«Терюшков больной, человек просто болен. Мы же так жили при СССР, он забыл? Мы должны понимать людей. Для таких идиотов всe просто. Почему они сидят в Госдуме? Кто их выбирает вообще? Пусть теперь и отвечают», – сказала Тарасова.
- Терюшков – член наблюдательного совета «Химок».