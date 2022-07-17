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«Он больной, просто болен. Кто таких выбирает вообще?». Тарасова – о депутате Терюшкове

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова негативно отреагировала на призыв депутата Госдумы Романа Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства к государственной измене.

«Терюшков больной, человек просто болен. Мы же так жили при СССР, он забыл? Мы должны понимать людей. Для таких идиотов всe просто. Почему они сидят в Госдуме? Кто их выбирает вообще? Пусть теперь и отвечают», – сказала Тарасова.

  • Терюшков – член наблюдательного совета «Химок».

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Источник: Metaratings

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Комментарии8
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    Рейтинг: +5349

    TOMSON 53 минуты назад

    Ну не так строго конечно. Все же не от хорошей жизни спортсмены меняют гражданство. Но все же некоторые вопросы я бы поднимал. А именно служба в армии, правомерность получения льгот, возможно компенсация за обучения в спорт школах и тд.
    Короче, нужно наводить порядок и в этом направлении тоже.

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    Рейтинг: +2702

    Nerlinger 1 час назад

    Никто этих УРОДОВ и ДАРМОЕДОВ не выбирает !!!!!!!!!

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    Рейтинг: +14434

    Fusballer > Nerlinger 10 минут назад

    Их назначают.

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    Рейтинг: +2204

    Январь 59 1 час назад

    А Терюшков не помнит, сколько депутатов ГД имело двойное гражданство? Имело недвижимость в США, Германии, Англии. А почему бы всех уехавших за Бугор бывших депутатов наворовавших миллиарды , не вернуть не посадить или просто взять и расстрелять?

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    Рейтинг: +2702

    Nerlinger > Январь 59 1 час назад

    А сщас , что уже не имеют ?

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    Рейтинг: +3693

    Enter2006 2 часа назад

    Тарасова - молодец! Куесось этих даунов, всяких Терюшковых Газзаевых Валуевых и т.д. С головой они давно не дружат, это точно.

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    Рейтинг: +107

    Miru mir 2 часа назад

    Кто их выбирает ? ...Идиоты и выбирают. Идиотов.

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    Рейтинг: +14434

    Fusballer > Miru mir 11 минут назад

    Только не выбирают, а назначают.

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