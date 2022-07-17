«Он больной, просто болен. Кто таких выбирает вообще?». Тарасова – о депутате Терюшкове

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова негативно отреагировала на призыв депутата Госдумы Романа Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства к государственной измене.

«Терюшков больной, человек просто болен. Мы же так жили при СССР, он забыл? Мы должны понимать людей. Для таких идиотов всe просто. Почему они сидят в Госдуме? Кто их выбирает вообще? Пусть теперь и отвечают», – сказала Тарасова.