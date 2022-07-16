Тарасова назвала депутата Терюшкова «куском идиота». Он призвал приравнять смену спортивного гражданства к госизмене

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова негативно отреагировала на призыв депутата Госдумы Романа Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства к государственной измене.
«Кусок идиота. Я не знаю, что творится в головах этих людей. Видимо там все очень грустно, если к спортсменам такое отношение.
Смена спортивного гражданства — личное дело каждого человека. Никто не в праве запретить или как-то наказывать за это. Приравнивать смену гражданства к госизмене — бред сумасшедшего», – сказала Тарасова.
- Терюшков – член наблюдательного совета «Химок».
Источник: Sport24