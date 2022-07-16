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Тарасова назвала депутата Терюшкова «куском идиота». Он призвал приравнять смену спортивного гражданства к госизмене

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова негативно отреагировала на призыв депутата Госдумы Романа Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства к государственной измене.

«Кусок идиота. Я не знаю, что творится в головах этих людей. Видимо там все очень грустно, если к спортсменам такое отношение.

Смена спортивного гражданства — личное дело каждого человека. Никто не в праве запретить или как-то наказывать за это. Приравнивать смену гражданства к госизмене — бред сумасшедшего», – сказала Тарасова.

  • Терюшков – член наблюдательного совета «Химок».

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Источник: Sport24

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16.07.2022 22:37
Комментарии3
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    Рейтинг: +3266

    serhio80 25 минут назад

    Тарасова, птздень ты тупая) а кто за подготовку этих спортсменов платил? Ну верни из своего кошелька каждому гражданину РФ) у питарасовой гражданство то какое? А то сидит ***** с паспортом пиндосским

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    Рейтинг: +1586

    fakeid 1 час назад

    все вы гниды, но терюшков немного гнидее.

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    Рейтинг: +830

    Sola 1 час назад

    Татьяне Тарасовой браво!

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