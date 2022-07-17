Циннбауэр: «В матче с «Пари НН» в пользу «Локомотива» не назначили очевидный пенальти»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр выступил после матча первого тура РПЛ против «Пари НН» (1:1). Он недоволен судейством.

«Вся команда разочарована, потому что мы обязательно должны были брать три очка дома.

Я могу похвалить ребят, они показали боевой дух. На Антоне Миранчуке был очевидный пенальти. Насчет игры рукой точно не могу сказать, потому что не рассмотрел эпизод», – сказал немец.