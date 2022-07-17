Ионов, Кордоба, Олусегун – в старте «Краснодара»; Городовой, Черов, Аппаев выйдут у «Факела»

Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура РПЛ между «Краснодаром» и «Факелом».

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Олусегун, Кордоба.

Запасные: Агкацев, Бородин, Рамирес, Пивоваров, Якимов, Ахметов, Сулейманов, Манелов, Самко.

«Факел»: Городовой, Дашаев, Божин, Черов, Магаль, Акбашев, Альшин, Дмитриев, Квеквескири, Аппаев, Максимов.

Запасные: Свинов, Смирнов, Брызгалов, Суслов, Мастерной, Морозов, Шаваев, Шляков, Черняков, Мендель, Ивахнов, Гонгадзе.