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Ионов, Кордоба, Олусегун – в старте «Краснодара»; Городовой, Черов, Аппаев выйдут у «Факела»

Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура РПЛ между «Краснодаром» и «Факелом».

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Олусегун, Кордоба.

Запасные: Агкацев, Бородин, Рамирес, Пивоваров, Якимов, Ахметов, Сулейманов, Манелов, Самко.

«Факел»: Городовой, Дашаев, Божин, Черов, Магаль, Акбашев, Альшин, Дмитриев, Квеквескири, Аппаев, Максимов.

Запасные: Свинов, Смирнов, Брызгалов, Суслов, Мастерной, Морозов, Шаваев, Шляков, Черняков, Мендель, Ивахнов, Гонгадзе.

  • Матч начнется в 20:00 по Москве.

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Источник: РПЛ

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