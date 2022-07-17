Нобоа: «Дзюба помог бы «Сочи», у нас нет нападающего»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа был бы рад увидеть в команде форварда Артема Дзюбу. Сейчас он свободный агент.

«Дзюба не звонил мне по поводу «Сочи». Не знаю, какая у него ситуация. В «Сочи» все отлично – отличная команда, погода, красивый город. Он бы помог нам, у нас пока нет нападающего. Георгий Мелкадзе тоже сильный, он по-другому играет», – сказал Нобоа.