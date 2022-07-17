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Нобоа: «Дзюба помог бы «Сочи», у нас нет нападающего»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа был бы рад увидеть в команде форварда Артема Дзюбу. Сейчас он свободный агент.

«Дзюба не звонил мне по поводу «Сочи». Не знаю, какая у него ситуация. В «Сочи» все отлично – отличная команда, погода, красивый город. Он бы помог нам, у нас пока нет нападающего. Георгий Мелкадзе тоже сильный, он по-другому играет», – сказал Нобоа.

  • Дзюба тренируется с «Рубином».
  • Нобоа и Дзюба вместе играли за «Зенит».
  • Дзюба покинул «Зенит» как свободный агент.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +6588

    sochi-2013 44 минуты назад

    Дзюба бы у нас (в РПЛ) всем помог, но какие у него запросы?

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    ...
    Рейтинг: +4060

    Беспонтий > sochi-2013 21 минуту назад

    запросы таковы
    увы
    что ни слюны ни мускулов не хватит
    ни терпения
    ни у кого
    ----------------------------
    давайте временно забудем про него

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