Нобоа: «Дзюба помог бы «Сочи», у нас нет нападающего»

Дзюба бы у нас (в РПЛ) всем помог, но какие у него запросы?
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа был бы рад увидеть в команде форварда Артема Дзюбу. Сейчас он свободный агент.
«Дзюба не звонил мне по поводу «Сочи». Не знаю, какая у него ситуация. В «Сочи» все отлично – отличная команда, погода, красивый город. Он бы помог нам, у нас пока нет нападающего. Георгий Мелкадзе тоже сильный, он по-другому играет», – сказал Нобоа.
- Дзюба тренируется с «Рубином».
- Нобоа и Дзюба вместе играли за «Зенит».
- Дзюба покинул «Зенит» как свободный агент.