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РПЛ. «Крылья Советов» добились волевой победы над «Оренбургом» (4:2), Глушенков поучаствовал в 3 голах

«Крылья Советов» на старте чемпионата России победили выходца из Первой лиги «Оренбург». По ходу встречи самарцы уступали.

В трех голах гостей поучаствовал выкупленный у «Спартака» Максим Глушенков.

«Крылья Советов» вышли на первое место в таблице.

«Оренбург» прервал трехматчевую беспроигрышную серию против «Крыльев Советов».

Россия. РПЛ. 1-й тур

Оренбург – Крылья Советов (Самара) – 2:4 (1:0)

Голы: 1:0 – Цыпченко, 31 (в свои ворота); 1:1 – Ежов, 49; 1:2 – Глушенков, 54; 1:3 – Глушенков, 73; 2:3 – Аюпов, 83; 2:4 – Якуба, 84.

«Оренбург»: Гошев, Малых, Сиваков, Полуяхтов (Аюпов, 60), Хотулeв, Печенин (Сычевой, 74), Капленко (Мансилья, 74), Оганесян (Эктов, 60), Ковалeв (Титков, 84), Башич, Воробьeв.

«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов (Евгеньев, 87), Горшков, Солдатенков, Бейл (Витюгов, 76), Пиняев (Хубулов, 76), Ежов, Коваленко, Иванисеня, Глушенков (Шитов, 87), Цыпченко (Якуба, 66).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии10
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    Рейтинг: +3485

    minaev23 3 минуты назад

    Английский счёт, любят там друг другу наколотить.

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    Рейтинг: +10

    pyotr6kis 15 минут назад


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    Рейтинг: +4885

    ySS 1 час назад

    Осинькин продолжает.
    Самару с победой!
    В следующем туре их ждут "коронованые", и, думаю, вздрюченные своим начальством

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    Рейтинг: +305

    radist_21 2 часа назад

    Для нынешних Крылышек Оренбург не соперник.Поздравяю самарцев,Хорошая игра!

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    Рейтинг: +10801

    knikos 2 часа назад

    Зениту надо поучиться , как надо играть с командой ниже уровня . Вот так , как Крылышки ! Классный матч . Крылья вырабатывают помаленьку характер убийцы . Игра идёт - надо громить. Только собственные ошибки не привели к разгрому ! Осинькин потерял двух ведущих игроков и ... пох ... Команда как играла , так и играет . Одно наблюдение , как игрок из Спама уходит , так и играть здОрово начинает . Зиньковскому на заметку ...

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    Рейтинг: +942

    хав_бек 2 часа назад

    КС с победой! Очень симпатичная команда!
    В атаке каждый знает куда перемещаться.

    Глушенков всегда нравился своей игрой. Второй гол - огонь!

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    Рейтинг: +19390

    derrik2000 2 часа назад

    Как же всё таки КРАСИВО ИГРАЕТ В ФУТБОЛ команда Осинкина!
    Прямо заглядение.
    И хоть временами сачковали на поле и "проваливали" какие-то отрезки, как в случае со вторым голом Оренбурга, но всё равно - МОЛОДЦЫ!
    По первому матчу, конечно, рано давать какие-либо прогнозы, но насчёт Крыльев скажу, что, судя по всему, "отряд не заметил потери бойца".
    Это я о Зиньковском.

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    Рейтинг: +942

    хав_бек > derrik2000 2 часа назад

    Когда все играют по одной схеме... тогда действительно видна рука тренера, игроки спиной друг друга чувствуют.
    Уже по весне приятно было за КС следить.

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    Рейтинг: +450

    Сделаны из Дерева 2 часа назад

    Фарм лазурных нужно назад в пердив отправлять!
    КС с победой.

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    Рейтинг: +25787

    slavutiq70 2 часа назад

    С волевой победой Самарцев !!!Молодцы прихлопнули младших бомжей....и Федуну на заметку второй день забивают бывшие Спартаковцы делая результат....

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