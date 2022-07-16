РПЛ. «Крылья Советов» добились волевой победы над «Оренбургом» (4:2), Глушенков поучаствовал в 3 голах

«Крылья Советов» на старте чемпионата России победили выходца из Первой лиги «Оренбург». По ходу встречи самарцы уступали.

В трех голах гостей поучаствовал выкупленный у «Спартака» Максим Глушенков.

«Крылья Советов» вышли на первое место в таблице.

«Оренбург» прервал трехматчевую беспроигрышную серию против «Крыльев Советов».

Россия. РПЛ. 1-й тур

Оренбург – Крылья Советов (Самара) – 2:4 (1:0)

Голы: 1:0 – Цыпченко, 31 (в свои ворота); 1:1 – Ежов, 49; 1:2 – Глушенков, 54; 1:3 – Глушенков, 73; 2:3 – Аюпов, 83; 2:4 – Якуба, 84.

«Оренбург»: Гошев, Малых, Сиваков, Полуяхтов (Аюпов, 60), Хотулeв, Печенин (Сычевой, 74), Капленко (Мансилья, 74), Оганесян (Эктов, 60), Ковалeв (Титков, 84), Башич, Воробьeв.

«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов (Евгеньев, 87), Горшков, Солдатенков, Бейл (Витюгов, 76), Пиняев (Хубулов, 76), Ежов, Коваленко, Иванисеня, Глушенков (Шитов, 87), Цыпченко (Якуба, 66).

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