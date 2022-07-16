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  • РПЛ. «Крылья Советов» добились волевой победы над «Оренбургом» (4:2), Глушенков поучаствовал в 3 голах

РПЛ. «Крылья Советов» добились волевой победы над «Оренбургом» (4:2), Глушенков поучаствовал в 3 голах

16 июля 2022, 19:29
9

«Крылья Советов» на старте чемпионата России победили выходца из Первой лиги «Оренбург». По ходу встречи самарцы уступали.

В трех голах гостей поучаствовал выкупленный у «Спартака» Максим Глушенков.

«Крылья Советов» вышли на первое место в таблице.

«Оренбург» прервал трехматчевую беспроигрышную серию против «Крыльев Советов».

Россия. РПЛ. 1-й тур

Оренбург – Крылья Советов (Самара) – 2:4 (1:0)

Голы: 1:0 – Цыпченко, 31 (в свои ворота); 1:1 – Ежов, 49; 1:2 – Глушенков, 54; 1:3 – Глушенков, 73; 2:3 – Аюпов, 83; 2:4 – Якуба, 84.

«Оренбург»: Гошев, Малых, Сиваков, Полуяхтов (Аюпов, 60), Хотулeв, Печенин (Сычевой, 74), Капленко (Мансилья, 74), Оганесян (Эктов, 60), Ковалeв (Титков, 84), Башич, Воробьeв.

«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов (Евгеньев, 87), Горшков, Солдатенков, Бейл (Витюгов, 76), Пиняев (Хубулов, 76), Ежов, Коваленко, Иванисеня, Глушенков (Шитов, 87), Цыпченко (Якуба, 66).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Оренбург Крылья Советов Глушенков Максим
Комментарии (9)
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slavа0508
1657989024
С волевой победой Самарцев !!!Молодцы прихлопнули младших бомжей....и Федуну на заметку второй день забивают бывшие Спартаковцы делая результат....
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derrik2000
1657989252
Как же всё таки КРАСИВО ИГРАЕТ В ФУТБОЛ команда Осинкина! Прямо заглядение. И хоть временами сачковали на поле и "проваливали" какие-то отрезки, как в случае со вторым голом Оренбурга, но всё равно - МОЛОДЦЫ! По первому матчу, конечно, рано давать какие-либо прогнозы, но насчёт Крыльев скажу, что, судя по всему, "отряд не заметил потери бойца". Это я о Зиньковском.
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хав_бек
1657989266
КС с победой! Очень симпатичная команда! В атаке каждый знает куда перемещаться. Глушенков всегда нравился своей игрой. Второй гол - огонь!
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knikos
1657989482
Зениту надо поучиться , как надо играть с командой ниже уровня . Вот так , как Крылышки ! Классный матч . Крылья вырабатывают помаленьку характер убийцы . Игра идёт - надо громить. Только собственные ошибки не привели к разгрому ! Осинькин потерял двух ведущих игроков и ... пох ... Команда как играла , так и играет . Одно наблюдение , как игрок из Спама уходит , так и играть здОрово начинает . Зиньковскому на заметку ...
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radist_21
1657989656
Для нынешних Крылышек Оренбург не соперник.Поздравяю самарцев,Хорошая игра!
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ySS
1657992684
Осинькин продолжает. Самару с победой! В следующем туре их ждут "коронованые", и, думаю, вздрюченные своим начальством
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deinego77@yandex.ru
1657997040
Английский счёт, любят там друг другу наколотить.
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zigbert
1658042460
Крылья с красивой победой! По первому тайму сложно было рассчитывать на успех, хотя свои голевые моменты нужно было использовать.Сравняв счет Крылья Советов еще больше взвинтили темп, забив еще два гола. После этого начался открытый футбол с обеих сторон.
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