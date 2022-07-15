ЦСКА показал новую форму на следующий сезон

ЦСКА провел презентацию домашнего и гостевого комплектов формы на сезон-2022/23.
Клуб представил новую экипировку на Центральном Московском ипподроме.
«Домашний комплект формы выполнен в традиционных для армейского клуба цветах. Красный символизирует силу, смелость и страсть, а синий ассоциируется с уверенностью, спокойствием и хладнокровием.
В гостевой форме мы сохранили привычные для наших болельщиков светлые тона.
В футбольном мире уже давно принято, что третий комплект получается необычным. Мы решили поэкспериментировать, и разбавили темно-синий цвет интересным и броским дизайном.
Все три комплекта формы изготовлены из переработанных материалов. Данная технология производства позволяет уменьшить негативное воздействие на окружающую среду», – говорится в пресс-релизе.
- Технический спонсор ЦСКА – компания Joma.
- Команда в субботу начнет новый сезон РПЛ домашним матчем с «Уралом».