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ЦСКА показал новую форму на следующий сезон

ЦСКА провел презентацию домашнего и гостевого комплектов формы на сезон-2022/23.

Клуб представил новую экипировку на Центральном Московском ипподроме.

«Домашний комплект формы выполнен в традиционных для армейского клуба цветах. Красный символизирует силу, смелость и страсть, а синий ассоциируется с уверенностью, спокойствием и хладнокровием.

В гостевой форме мы сохранили привычные для наших болельщиков светлые тона.

В футбольном мире уже давно принято, что третий комплект получается необычным. Мы решили поэкспериментировать, и разбавили темно-синий цвет интересным и броским дизайном.

Все три комплекта формы изготовлены из переработанных материалов. Данная технология производства позволяет уменьшить негативное воздействие на окружающую среду», – говорится в пресс-релизе.

  • Технический спонсор ЦСКА – компания Joma.
  • Команда в субботу начнет новый сезон РПЛ домашним матчем с «Уралом».

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Источник: сайт ЦСКА

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