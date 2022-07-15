«Это не просмотр». Агент Игнатьева – о тренировках с «Локомотивом»

Алан Агузаров, агент экс-нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева, объяснил участие игрока в тренировках «Локомотива».
«Это наша внутренняя договорeнность с Томасом [Цорном] по поводу того, что он сейчас находится на базе. Это не просмотр.
Мне нужно было, чтобы он эти дни тренировался с командой. Игнатьев поддерживает форму.
У нас есть понимание по будущему Ивана. В течение нескольких дней определимся», – сказал Агузаров.
- 23-летний Игнатьев – свободный агент.
- В конце июня «Рубин» расторг с ним контракт.
- Форвард забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 40 матчах за казанскую команду.
Источник: «Чемпионат»