«Это не просмотр». Агент Игнатьева – о тренировках с «Локомотивом»

Алан Агузаров, агент экс-нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева, объяснил участие игрока в тренировках «Локомотива».

«Это наша внутренняя договорeнность с Томасом [Цорном] по поводу того, что он сейчас находится на базе. Это не просмотр.

Мне нужно было, чтобы он эти дни тренировался с командой. Игнатьев поддерживает форму.

У нас есть понимание по будущему Ивана. В течение нескольких дней определимся», – сказал Агузаров.