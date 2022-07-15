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Семин назвал пять команд, которые будут бороться с «Зенитом» за чемпионство

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал команды, которые будут бороться за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

– Видите, кто по составу может сравниться с «Зенитом» в этом сезоне?

– Конкурировать с «Зенитом» обязаны ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», «Спартак» и «Динамо». У них у всех хорошие составы. Тем более одно дело – имена, а другое – подготовка этих имен. Те, кто уступает «Зениту» в составе, должны быть лучше подготовлены физически, чтобы конкурировать.

  • Новый сезон РПЛ стартует сегодня, 15 июля.
  • «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии10
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    Рейтинг: +16434

    житель СПб 25 минут назад

    Думаю, что Спартак и Краснодар из этого списка стоит исключить... Но - время покажет.

    0
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    Рейтинг: +159

    Лицом_на_клаве 35 минут назад

    Пусть борются, кто им мешает. Вон Спартак постоянно борется, отхатывая от Зенита по пять, семь штук ежегодно. Гыгыгы

    1
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    Рейтинг: +1097

    jek718875 1 час назад

    Вот спасибо старичку, а мы думали,конкуренты УФА и РУБИН

    0
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    Рейтинг: +483

    SLADE2019 1 час назад

    Это не экспертное мнение. Это действительно команды, которые обязаны это делать. А вот, кто вмешается в этот список? Сочи, Ахмат?

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    Рейтинг: +3866

    ААМ 1 час назад

    Посмотрим прав ли Семак весной 2023 года

    0
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    Рейтинг: +2650

    Радио1000шумеров 1 час назад

    В.о.й.н.а (слово заблочено Бамбардиром, отмодерировано мной) с Милляром обречена на провал. Заранее поздравляю Зенит с 5-ым чемпионством подряд.

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    Рейтинг: +5771

    Давид59 2 часа назад

    Когда уже футбольные новости будут. Пока всё какое-то словоблудство.

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    Рейтинг: +73

    Клаус 2 часа назад

    Гения мля ))
    Тут вся страна назовет эти клубы, не бывая экспертом ))
    Понятное дело это не Пари с Химками

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    Рейтинг: +3454

    Axe111 2 часа назад

    Да да да

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    Рейтинг: +14740

    NewLife 2 часа назад

    Срач тв, оставьте уже старика в покое. У вас с Ведмедем лучше получится.

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