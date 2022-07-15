Семин назвал пять команд, которые будут бороться с «Зенитом» за чемпионство

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал команды, которые будут бороться за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

– Видите, кто по составу может сравниться с «Зенитом» в этом сезоне?

– Конкурировать с «Зенитом» обязаны ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», «Спартак» и «Динамо». У них у всех хорошие составы. Тем более одно дело – имена, а другое – подготовка этих имен. Те, кто уступает «Зениту» в составе, должны быть лучше подготовлены физически, чтобы конкурировать.