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Бийол: «Я никогда не хотел уходить из ЦСКА, но вмешались обстоятельства»

Бывший полузащитник ЦСКА Яка Бийол объяснил свой уход из московского клуба.

«Честно говоря, я никогда не хотел уходить из ЦСКА, но вмешались обстоятельства. Мы принимаем все решения вместе с семьей, с моей девушкой. Мы долго обсуждали последние события, но ситуация в России не улучшалась.

Мне было очень тяжело принять решение об уходе, но я должен был это сделать, другого выбора не оставалось. Клуб здесь не при чем. Это мое личное решение.

Я крайне благодарен за то, что в клубе к этому отнеслись с пониманием, вошли в положение и полностью поддержали.

Остался бы я в команде, если бы не политические события? Да. Так однозначно можно говорить. Ведь незадолго до этого я подписал новый контракт с ЦСКА, планировал остаться в России.

Мне всегда нравился клуб, люди, которые в нем работают, у меня множество хороших друзей в команде. Я бы с удовольствием провел в ЦСКА еще как минимум несколько лет.

Но в итоге мне пришлось принять это сложное и грустное решение. То, что происходило вокруг футбола, для меня это было слишком.», – сказал Бийол.

  • ЦСКА купил словенца в 2018 году за 400 тысяч евро.
  • С тех пор он провел 96 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
  • Бийол перешел в «Удинезе» за 4 миллиона евро.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1320

    Artemka444 1 минуту назад

    Вот они профи хреновы!!!

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