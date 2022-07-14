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«Мечтают девушки». Талалаев – о цели «Спартака» выиграть РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о том, что руководство «Спартака» поставило команде задачу бороться за чемпионство в сезоне-2022/23.

«Директор «Спартака» сказал, что цель команды на сезон – победа в РПЛ? Мы, наверное, в разных учреждениях обучались.

Меня учили так, что цели должны совпадать с возможностями. Они, конечно, могут быть завышенными немножко, но они не должны быть мечтами.

Мечтают девушки, как говорит очень известный тренер, который сейчас добивается успехов с «Ференцварошем».

Если говорить о целях «Ахмата», то мы должны двигаться вперед. В прошлом сезоне мы набрали 42 очка, в новом сезоне должны набрать больше.

Если это позволит нам участвовать в борьбе за первую пятерку, думаю, что будем очень довольны внутри клуба», – сказал Талалаев.

  • «Спартак» в прошлом розыгрыше РПЛ финишировал на 10-м месте.
  • Команда не становилась чемпионом России с 2017 года.
  • Москвичи сыграют с «Ахматом» в 1-м туре нового сезона Премьер-лиги – 16 июля в Грозном.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +23715

    JTherry 8 минут назад

    тралалаев совсем от рук отбился - "размечтался" за первую пятерку, юморист...)

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    Рейтинг: +17082

    Garrincha58 27 минут назад

    и он прав

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