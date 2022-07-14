«Мечтают девушки». Талалаев – о цели «Спартака» выиграть РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о том, что руководство «Спартака» поставило команде задачу бороться за чемпионство в сезоне-2022/23.

«Директор «Спартака» сказал, что цель команды на сезон – победа в РПЛ? Мы, наверное, в разных учреждениях обучались.

Меня учили так, что цели должны совпадать с возможностями. Они, конечно, могут быть завышенными немножко, но они не должны быть мечтами.

Мечтают девушки, как говорит очень известный тренер, который сейчас добивается успехов с «Ференцварошем».

Если говорить о целях «Ахмата», то мы должны двигаться вперед. В прошлом сезоне мы набрали 42 очка, в новом сезоне должны набрать больше.

Если это позволит нам участвовать в борьбе за первую пятерку, думаю, что будем очень довольны внутри клуба», – сказал Талалаев.