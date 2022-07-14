Бабаев: «Спрос на билеты упал. В прошлом году ЦСКА продал 6000 абонементов, сейчас – 1500»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что после введения Fan ID спрос на билеты и абонементы упал.

– Многие болельщики сейчас бойкотируют начало сезона. Fan ID еще не вводится – у вас какая ситуация со спросом на абонементы и билеты?

– К сожалению, спрос упал. Это было ожидаемо, потому что у нас огромное количество билетов покупалось на фанатскую трибуну. Если сравнить показатели с аналогичным периодом прошлых сезонов, то, к сожалению, мы видим существенный дисбаланс и понижение количества проданных билетов.

– Какой порядок?

– На данный момент порядка 30-40%.

– Денис Маслов из «Торпедо» сказал, что у них перед началом сезона продано 150 абонементов. Какая сейчас цифра у ЦСКА?

– Конечно, побольше. Не хочу быть голословным, точно сейчас не скажу. Если в прошлом году было продано около 6000, то на данный момент порядка 1500, если не ошибаюсь. Но лучше уточню эту информацию дополнительно.