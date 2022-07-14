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Бабаев: «Спрос на билеты упал. В прошлом году ЦСКА продал 6000 абонементов, сейчас – 1500»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что после введения Fan ID спрос на билеты и абонементы упал.

– Многие болельщики сейчас бойкотируют начало сезона. Fan ID еще не вводится – у вас какая ситуация со спросом на абонементы и билеты?

– К сожалению, спрос упал. Это было ожидаемо, потому что у нас огромное количество билетов покупалось на фанатскую трибуну. Если сравнить показатели с аналогичным периодом прошлых сезонов, то, к сожалению, мы видим существенный дисбаланс и понижение количества проданных билетов.

– Какой порядок?

– На данный момент порядка 30-40%.

– Денис Маслов из «Торпедо» сказал, что у них перед началом сезона продано 150 абонементов. Какая сейчас цифра у ЦСКА?

– Конечно, побольше. Не хочу быть голословным, точно сейчас не скажу. Если в прошлом году было продано около 6000, то на данный момент порядка 1500, если не ошибаюсь. Но лучше уточню эту информацию дополнительно.

  • По Fan ID куплено уже более 5 тысяч билетов и абонементов.
  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • В 1-й же день система дала сбой.

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Источник: Sport24

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Комментарии4
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    Рейтинг: +25747

    slavutiq70 1 час назад

    Как показала жизнь . футбол это всё же только развлечение . а когда в стране наступают сложные времена . многим просто не до футбола ...даже по количеству коментов на этом сайте видно . что многим сейчас не до футбола ....

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    Рейтинг: +1383

    Дубина 1 час назад

    на коней и так не ходили а ща и подавно не будут

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    Рейтинг: +1347

    elessar arnor > Дубина 1 час назад

    вкус у людей есть

    другие пихают что-то.в рот и дуют весь матч, другие про своего излюбленного раба баллады напевают

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    Рейтинг: +2648

    Радио1000шумеров > Дубина 41 минуту назад

    Классный у тебя автопортрет на аватарке, прямо через экран ссаниной несет.

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