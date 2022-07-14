Бабаев: «Спрос на билеты упал. В прошлом году ЦСКА продал 6000 абонементов, сейчас – 1500»

Как показала жизнь . футбол это всё же только развлечение . а когда в стране наступают сложные времена . многим просто не до футбола ...даже по количеству коментов на этом сайте видно . что многим сейчас не до футбола ....
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что после введения Fan ID спрос на билеты и абонементы упал.
– Многие болельщики сейчас бойкотируют начало сезона. Fan ID еще не вводится – у вас какая ситуация со спросом на абонементы и билеты?
– К сожалению, спрос упал. Это было ожидаемо, потому что у нас огромное количество билетов покупалось на фанатскую трибуну. Если сравнить показатели с аналогичным периодом прошлых сезонов, то, к сожалению, мы видим существенный дисбаланс и понижение количества проданных билетов.
– Какой порядок?
– На данный момент порядка 30-40%.
– Денис Маслов из «Торпедо» сказал, что у них перед началом сезона продано 150 абонементов. Какая сейчас цифра у ЦСКА?
– Конечно, побольше. Не хочу быть голословным, точно сейчас не скажу. Если в прошлом году было продано около 6000, то на данный момент порядка 1500, если не ошибаюсь. Но лучше уточню эту информацию дополнительно.
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