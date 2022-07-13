Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

Фанаты «Факела» присоединились к бойкоту матчей: «До полной отмены фарс-айди»

Активные фанаты «Факела» объявили о бойкоте матчей РПЛ из-за введения системы Fan ID.

«Для нас поддержка команды – это самый важный аспект, как и для любого активного фаната, а с учeтом того, что «Факел» ждал Высшей лиги 21 год, то все это многократно усиливается.

Но, есть также фанатское сообщество, которое должно консолидироваться максимально в нынешних реалиях. Нам было очень сложно прийти к общему мнению и единственный компромисс – это проведение домашнего матча с московским «Динамо» с последующим бойкотом оставшихся игр до полной отмены фарс-айди.

Активные Ультрас не посетят ни один стадион. Это касается всех соревнований под эгидой РФС», – говорится в заявлении фанатов «Факела».

  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • В первый же день система дала сбой.
  • Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

Новости по теме
Безбородов на матче «Ахмат» – «Спартак» и другие назначения 1-го тура РПЛ 8
Пейчинович объявил об уходе из «Факела». Им интересуются клубы РПЛ
Товарищеские матчи. «Химки» и «Факел» добыли волевые победы над «Енисеем» и «Торпедо»
Источник: группа фанатов «Факела»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:56
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +3614

    Enter2006 38 минут назад

    Молодцы! "Fan ID - нах иди!"

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1093

    jek718875 47 минут назад

    Один буду сидеть на трибуне и пить пыво

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +25142

    vladimir-7 > jek718875 33 минуты назад

    Джек, к ноге, зачем нас.ал на трибуне, говорил не пей много пива.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +36

    Александр.Т. 1 час назад

    Значит по телеку будет как в европе тишина на трибунах и не интересно смотреть будет матчи))

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11