Фанаты «Факела» присоединились к бойкоту матчей: «До полной отмены фарс-айди»

Активные фанаты «Факела» объявили о бойкоте матчей РПЛ из-за введения системы Fan ID.

«Для нас поддержка команды – это самый важный аспект, как и для любого активного фаната, а с учeтом того, что «Факел» ждал Высшей лиги 21 год, то все это многократно усиливается.

Но, есть также фанатское сообщество, которое должно консолидироваться максимально в нынешних реалиях. Нам было очень сложно прийти к общему мнению и единственный компромисс – это проведение домашнего матча с московским «Динамо» с последующим бойкотом оставшихся игр до полной отмены фарс-айди.

Активные Ультрас не посетят ни один стадион. Это касается всех соревнований под эгидой РФС», – говорится в заявлении фанатов «Факела».