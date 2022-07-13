Фанаты «Факела» присоединились к бойкоту матчей: «До полной отмены фарс-айди»

Активные фанаты «Факела» объявили о бойкоте матчей РПЛ из-за введения системы Fan ID.
«Для нас поддержка команды – это самый важный аспект, как и для любого активного фаната, а с учeтом того, что «Факел» ждал Высшей лиги 21 год, то все это многократно усиливается.
Но, есть также фанатское сообщество, которое должно консолидироваться максимально в нынешних реалиях. Нам было очень сложно прийти к общему мнению и единственный компромисс – это проведение домашнего матча с московским «Динамо» с последующим бойкотом оставшихся игр до полной отмены фарс-айди.
Активные Ультрас не посетят ни один стадион. Это касается всех соревнований под эгидой РФС», – говорится в заявлении фанатов «Факела».
- Fan ID начали оформлять с 4 июля.
- В первый же день система дала сбой.
- Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.
Источник: группа фанатов «Факела»