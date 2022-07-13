Мостовой назвал цирком назначение Реброва спортивным директором «Спартака» вместо Каттани

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что исполнять обязанности спортивного директора клуба после ухода Луки Каттани будет технический координатор Артем Ребров.

«Просто Ребров сейчас там ближе всех находится. Он был там в какой-то должности. За три дня до чемпионата надо кого-то назначить. Назначили и назначили. У меня нет никаких эмоций касательно этого.

Может ли он стать спортивным директором на постоянной основе? Трудно сказать. Я видел много спортивных директоров: у кого-то получается, у кого-то не получается. Это очень важная должность. Был бы кто-то ближе Реброва, другого бы поставили.

Если бы не ушeл Каттани, то Ребров никогда бы не был спортивным директором. Какая-то цирковая история в «Спартаке», – сказал Мостовой.