Мостовой назвал цирком назначение Реброва спортивным директором «Спартака» вместо Каттани

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что исполнять обязанности спортивного директора клуба после ухода Луки Каттани будет технический координатор Артем Ребров.
«Просто Ребров сейчас там ближе всех находится. Он был там в какой-то должности. За три дня до чемпионата надо кого-то назначить. Назначили и назначили. У меня нет никаких эмоций касательно этого.
Может ли он стать спортивным директором на постоянной основе? Трудно сказать. Я видел много спортивных директоров: у кого-то получается, у кого-то не получается. Это очень важная должность. Был бы кто-то ближе Реброва, другого бы поставили.
Если бы не ушeл Каттани, то Ребров никогда бы не был спортивным директором. Какая-то цирковая история в «Спартаке», – сказал Мостовой.
- Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.
- В прошлом сезоне команда финишировала 10-й в РПЛ, зато впервые с 2003 года выиграла Кубок России.