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Мостовой назвал цирком назначение Реброва спортивным директором «Спартака» вместо Каттани

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что исполнять обязанности спортивного директора клуба после ухода Луки Каттани будет технический координатор Артем Ребров.

«Просто Ребров сейчас там ближе всех находится. Он был там в какой-то должности. За три дня до чемпионата надо кого-то назначить. Назначили и назначили. У меня нет никаких эмоций касательно этого.

Может ли он стать спортивным директором на постоянной основе? Трудно сказать. Я видел много спортивных директоров: у кого-то получается, у кого-то не получается. Это очень важная должность. Был бы кто-то ближе Реброва, другого бы поставили.

Если бы не ушeл Каттани, то Ребров никогда бы не был спортивным директором. Какая-то цирковая история в «Спартаке», – сказал Мостовой.

  • Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.
  • В прошлом сезоне команда финишировала 10-й в РПЛ, зато впервые с 2003 года выиграла Кубок России.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +6192

    Ганнибал Лектор 53 минуты назад

    Опять Царь пролетел мимо купеческого кресла

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    Рейтинг: +23691

    JTherry 59 минут назад

    "Если бы не ушёл Каттани, то Ребров никогда бы не был спортивным директором..."
    ...скорее всего, так и было бы, но спортивная история знает много и других примеров... пожуём - увидим...)

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    Рейтинг: +4367

    mopecekca 1 час назад

    согласен, ребров- клоун

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    Рейтинг: +2011

    LOKOfanatik19 1 час назад

    Подарите ему уже платок, а то плачет вечно.

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