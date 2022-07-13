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Баженов: «Каттани взял на себя ответственность за Абаскаля и ушел из «Спартака». Я недоумеваю»

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал уход Луки Каттани с поста спортивного директора московского клуба.

«Удивлeн уходом Каттани. Начало сезона, нового тренера пригласил Лука Каттани в том числе. Он взял на себя ответственность, сказав, что если у Абаскаля не получится, то он тоже уйдeт. Это сильное решение.

В начале чемпионата Каттани теперь уходит. Не знаю, по каким мотивам. Это удивило большинство людей. Я недоумеваю, почему так произошло.

Сложно давать оценку работы Каттани. Завоевали Кубок, он пригласил тренера. Можно было бы оценивать, когда они поработали бы с тренером. Сам факт, что он взял ответственность за Абаскаля, имел место быть», — сказал Баженов.

  • Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.
  • В прошлом сезоне команда стала 10-й в РПЛ, зато впервые с 2003 года выиграла Кубок России.
  • Его временным преемником должен стать Артем Ребров.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 13:56
Комментарии2
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    Рейтинг: +16546

    paracetamol 6 секунд назад

    Ребров лучше, будет авторучку цаловать!

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    Рейтинг: +2945

    acor94 1 час назад

    Думаю, Каттани расчитывал, что Абаскаля уберут после разгрома в спб, а его оставили, пришлось сматываться в одиночку.

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