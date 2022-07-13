Баженов: «Каттани взял на себя ответственность за Абаскаля и ушел из «Спартака». Я недоумеваю»

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал уход Луки Каттани с поста спортивного директора московского клуба.
«Удивлeн уходом Каттани. Начало сезона, нового тренера пригласил Лука Каттани в том числе. Он взял на себя ответственность, сказав, что если у Абаскаля не получится, то он тоже уйдeт. Это сильное решение.
В начале чемпионата Каттани теперь уходит. Не знаю, по каким мотивам. Это удивило большинство людей. Я недоумеваю, почему так произошло.
Сложно давать оценку работы Каттани. Завоевали Кубок, он пригласил тренера. Можно было бы оценивать, когда они поработали бы с тренером. Сам факт, что он взял ответственность за Абаскаля, имел место быть», — сказал Баженов.
- Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.
- В прошлом сезоне команда стала 10-й в РПЛ, зато впервые с 2003 года выиграла Кубок России.
- Его временным преемником должен стать Артем Ребров.
Источник: «Чемпионат»