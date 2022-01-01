Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
2 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
3 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
Тест: насколько круто вы читаете по губам?

Президент «Торпедо» Маслов: «Говорят, я привел в клуб друзей. А кого я должен привести?! Объясните!»

Денис Маслов, президент «Торпедо», не видит проблемы, что в клубе работают его друзья.

«Иногда слышу: «Маслов привeл в клуб друзей». А кого я должен привести?! Объясните! Это удивительно. Я приглашаю людей, с которыми работал, на опыт которых опираюсь и которым доверяю. Я же не пригласил всех 400 человек из клубов, в которых работал раньше. Только тех, в ком уверен», – сказал Маслов.

Новости по теме
Президент «Торпедо» рассказал, как Игнашевич заблокировал бесплатную аренду Агаларова
«Торпедо-2» возглавил 23-летний сын председателя совета директоров клуба 6
«Врачи «Спартака» сказали: «Мы всe сделали, пользуйтесь на здоровье». Президент «Торпедо» – о Кутепове 2
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:55
Комментарии5
...
  • ...
    Рейтинг: +16362

    Cleaner 51 минуту назад

    Президент «Торпедо» Маслов: «Говорят, я привел в клуб друзей. А кого я должен привести?! Объясните!»

    Объясняю. Ты должен был привести в команду РОДСТВЕННИКОВ. Всех до одного. А уж потом тащить и друзей. Или родственнички по-тихому уже пристроены???...)))

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +2941

    acor94 > Cleaner 15 минут назад

    «Торпедо-2» возглавил 23-летний сын председателя совета директоров клуба

    Он просто не успел... Там желающих много

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1569

    22 raza chemp 1 час назад

    Не ну если друзья профи то ладно, а если просто друзья, то надо приводить вместо них профи. Кто знает маслова скажите ему я обьяснил

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +33

    Александр.Т. 2 часа назад

    Всеровно сложно будет удержаться в рпл,как и факелу.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2941

    acor94 2 часа назад

    Борис Джонсон тоже привёл друзей, но те оказались теми еще ***********

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11