Президент «Торпедо» Маслов: «Говорят, я привел в клуб друзей. А кого я должен привести?! Объясните!»

Денис Маслов, президент «Торпедо», не видит проблемы, что в клубе работают его друзья.

«Иногда слышу: «Маслов привeл в клуб друзей». А кого я должен привести?! Объясните! Это удивительно. Я приглашаю людей, с которыми работал, на опыт которых опираюсь и которым доверяю. Я же не пригласил всех 400 человек из клубов, в которых работал раньше. Только тех, в ком уверен», – сказал Маслов.