Президент «Торпедо» Маслов: «Говорят, я привел в клуб друзей. А кого я должен привести?! Объясните!»
Объясняю. Ты должен был привести в команду РОДСТВЕННИКОВ. Всех до одного. А уж потом тащить и друзей. Или родственнички по-тихому уже пристроены???...)))
Денис Маслов, президент «Торпедо», не видит проблемы, что в клубе работают его друзья.
«Иногда слышу: «Маслов привeл в клуб друзей». А кого я должен привести?! Объясните! Это удивительно. Я приглашаю людей, с которыми работал, на опыт которых опираюсь и которым доверяю. Я же не пригласил всех 400 человек из клубов, в которых работал раньше. Только тех, в ком уверен», – сказал Маслов.
- Маслов ранее возглавлял «Амкар», «Крылья Советов».
- «Торпедо» вернулось в РПЛ спустя 7 лет.
- В 1-м туре «Торпедо» примет «Сочи» (17 июля).