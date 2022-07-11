Изидор рассказал о французских стереотипах про Россию

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор вспомнил о том, какое у жителей Франции представление о России.

– Возвращаясь к истории с твоим переходом. Что ты знал о России до переезда сюда?

– Страна, где холодно. А Москва – огромный город. Не так много, если честно. Для меня, на самом деле, это даже стало мотивацией.

Я переезжал в другую страну, в другую культуру, о которой совсем ничего не знал. Это такая интрига – ты открываешь для себя что-то новое.

Пока у меня все хорошо складывается на поле и за его пределами. Я здесь счастлив.

– Что тебя больше всего удивило в России?

– Очень много пробок, тяжелый трафик. Во Франции думают, что в России невозможно выйти на улицу из-за холода. Но я приехал сюда – и все нормально, ничего такого нет.

В моей стране думают, что люди из России никогда не улыбаются. Якобы они такие суровые. Это неправда. Люди очень приветливые и добродушные.

Реальность оказалась намного лучше. В России я счастлив. У меня здесь лучший друг – Бека-Бека.

Москва – прекрасный город. Мне максимально комфортно здесь. Единственное, жаль, что редко вижу семью...