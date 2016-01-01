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Изидор рассказал о французских стереотипах про Россию

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор вспомнил о том, какое у жителей Франции представление о России.

– Возвращаясь к истории с твоим переходом. Что ты знал о России до переезда сюда?

– Страна, где холодно. А Москва – огромный город. Не так много, если честно. Для меня, на самом деле, это даже стало мотивацией.

Я переезжал в другую страну, в другую культуру, о которой совсем ничего не знал. Это такая интрига – ты открываешь для себя что-то новое.

Пока у меня все хорошо складывается на поле и за его пределами. Я здесь счастлив.

– Что тебя больше всего удивило в России?

– Очень много пробок, тяжелый трафик. Во Франции думают, что в России невозможно выйти на улицу из-за холода. Но я приехал сюда – и все нормально, ничего такого нет.

В моей стране думают, что люди из России никогда не улыбаются. Якобы они такие суровые. Это неправда. Люди очень приветливые и добродушные.

Реальность оказалась намного лучше. В России я счастлив. У меня здесь лучший друг – Бека-Бека.

Москва – прекрасный город. Мне максимально комфортно здесь. Единственное, жаль, что редко вижу семью...

  • Изидор перешел в «Локо» в январе из «Монако» за 3,5 миллиона евро.
  • Стороны заключили контракт до лета 2026 года.
  • Он забил 7 голов и сделал 1 ассист в 12 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +3564

    Enter2006 39 минут назад

    Ну это ты ещё не пил водку с медведем играющим на балалайке! )))

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