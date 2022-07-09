Канчельскис: «Мальчик Абаскаль – тренер из детского сада. «Спартак» поставляет мне ящик пива»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил исход матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (4:0).

«Так получилось, что «Спартак» крупно проиграл. Я говорил, что будет 4:0. Боже мой, где же они таких людей берут. Красно-белые пригласили тренера из детского сада. Там работают дилетанты и жулики, поэтому так и получается.

Но в любом случае я люблю «Спартак», они – мои спонсоры. Если красно-белые занимают пятое-шестое место, они мне поставляют ящик пива. Если займут второе-третье место, то я им делаю такой же подарок.

Я думал, что этот мальчик Гильермо Абаскаль что-то сделает, а он ничего не сделал. Говорит, что хорошо тренировались, ну вот и получили четыре мяча. Нельзя так издеваться над «Спартаком», над народной командой», – сказал Канчельскис.