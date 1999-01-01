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Канчельскис: «Мальчик Абаскаль – тренер из детского сада. «Спартак» поставляет мне ящик пива»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил исход матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (4:0).

«Так получилось, что «Спартак» крупно проиграл. Я говорил, что будет 4:0. Боже мой, где же они таких людей берут. Красно-белые пригласили тренера из детского сада. Там работают дилетанты и жулики, поэтому так и получается.

Но в любом случае я люблю «Спартак», они – мои спонсоры. Если красно-белые занимают пятое-шестое место, они мне поставляют ящик пива. Если займут второе-третье место, то я им делаю такой же подарок.

Я думал, что этот мальчик Гильермо Абаскаль что-то сделает, а он ничего не сделал. Говорит, что хорошо тренировались, ну вот и получили четыре мяча. Нельзя так издеваться над «Спартаком», над народной командой», – сказал Канчельскис.

  • Абаскаль пришел из «Базеля».
  • В последнем сезоне РПЛ «Спартак» финишировал 10-м.
  • Канчельскис играл за «Манчестер Юнайтед» и другие европейские клубы.

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Источник: Metaratings

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16506

    paracetamol 5 минут назад

    Там работают дилетанты и жулики, поэтому так и получается...
    - Все правильно сказал, и добавить нечего! Хотя, пожалуй, можно. Все, кто за них "болеет" , такие же дилетанты и жулики.

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