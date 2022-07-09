⚡️ Суперкубок России. «Зенит» разгромил «Спартак» на «Газпром Арене» (4:0) в первом матче Абаскаля

«Зенит» в матче за Суперкубок России разгромил «Спартак». Большинство голов забили легионеры.

Для главного тренера «Спартка» Гильермо Абаскаля это был первый официальный матч в России.

«Спартак» был против проведения встречи на «Газпром Арене».

«Зенит» выиграл седьмой Суперкубок России.

Суперкубок России

Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Сергеев, 29; 2:0 – Малком, 34; 3:0 – Вендел, 46; 4:0 – Кассьерра, 90+3.

«Зенит»: Одоевский, Чистяков, Сантос (Ерохин, 86), Алип, Сутормин (Бакаев, 69), Кузяев, Барриос, Вендел (Круговой, 77), Клаудиньо, Сергеев (Кассьерра, 69), Малком (Мостовой, 77).

«Спартак»: Селихов, Хлусевич (Литвинов, 61), Чернов (Рассказов, 76), Джикия, Рыбус, Денисов, Умяров, Зобнин (Пруцев, 76), Игнатов (Зиньковский, 46), Промес, Соболев (Николсон, 60).

Предупреждения: Барриос, 89 – Чернов, 57; Николсон, 88.