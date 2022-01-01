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⚡️ Суперкубок России. «Зенит» разгромил «Спартак» на «Газпром Арене» (4:0) в первом матче Абаскаля

«Зенит» в матче за Суперкубок России разгромил «Спартак». Большинство голов забили легионеры.

Для главного тренера «Спартка» Гильермо Абаскаля это был первый официальный матч в России.

«Спартак» был против проведения встречи на «Газпром Арене».

«Зенит» выиграл седьмой Суперкубок России.

Суперкубок России

Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Сергеев, 29; 2:0 – Малком, 34; 3:0 – Вендел, 46; 4:0 – Кассьерра, 90+3.

«Зенит»: Одоевский, Чистяков, Сантос (Ерохин, 86), Алип, Сутормин (Бакаев, 69), Кузяев, Барриос, Вендел (Круговой, 77), Клаудиньо, Сергеев (Кассьерра, 69), Малком (Мостовой, 77).

«Спартак»: Селихов, Хлусевич (Литвинов, 61), Чернов (Рассказов, 76), Джикия, Рыбус, Денисов, Умяров, Зобнин (Пруцев, 76), Игнатов (Зиньковский, 46), Промес, Соболев (Николсон, 60).

Предупреждения: Барриос, 89 – Чернов, 57; Николсон, 88.

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 20:57
Комментарии169
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    Рейтинг: +10

    Bomjipidary 21 секунду назад

    Первый тайм начали бодро, давили. Но видно потом судьям смс упало от Газпрома и понеслось...санная бомжатня, продажный клуб с 7ю бразильцами... В еврокубках вы вечно позорище России, а потому что там не заплатишь. И бакаев теперь у миллера в рот возьмёт. Фууу, суки

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    Рейтинг: +16225

    Cleaner 4 минуты назад

    Я обещал 5(ПЯТЬ):0(НОЛЬ). Но и ПОКЕР тоже красиво!!!...)))

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    Рейтинг: +23599

    JTherry 25 минут назад

    обещанной "битвы" за Суперкубок не получилось, проиграли без вопросов, причем до матча... такое впечатление, что играли с дрожью в ногах, пасы постоянно в недодачу и настолько неточные, что перехватить их не составляло труда... сожалею, что поперся в Питер на стадион - потерял время, приобрел испорченное настроение... кроме болтовни в соцсетях от медиа Спартака, нужно еще и тренироваться, чтобы игроки понимали друг друга, а не бегали бестолково поперек поля, к тому же без должной физподготовки... даже выделить в команде некого, разве что в отрицательном смысле - центр поля проигран полностью, в защите снова дыры, а в нападении - пощекотали нервишки самую малость безрезультатно...(

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    Рейтинг: +11137

    Алексей З 26 минут назад

    Очень двоякое впечатление о матче.
    26-28 минут Спартак хорошо играл, смотрелось всё здорово.
    Затем усталость или нехватка мастерства дали о себе знать.
    Денисов и Умяров просто поплыли. Из ничего 0:2.
    Второй начали и опять из зоны этих двух прилетел третий.
    Всё. Матч практически закончился.
    Зенит ? Когда он доминировал ? Может комбинациями радовали ?Череда СВОИХ ошибок привела к разгрому.
    Тренер, делайте выводы.
    Матч длится 90 минут, а некоторым место на лавке.

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    Рейтинг: +19788

    Аvenger > Алексей З 21 минуту назад

    Алексей З а вам не кажется что некоторым место на лавке сайта Бомбардир. Может тебе место рыжего Абаскаля(Абасраля) занять?

    2
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    Рейтинг: +105

    БогажКареры > Аvenger 4 минуты назад

    Николай, приветствую
    Не пиши ему, а то потом придётся "журнал" перечитывать ( с историей ВСЕЯ РУСИ)
    в частости, (потом) он у тебя спросит - "у Воланда был Кот. Как его звали?"
    .............................

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    Рейтинг: +90

    alteper 46 минут назад

    Скажу коротко:зенит ,это уже не команда ,а призидент РФС,поэтому Спартачи не расстраивайтесь,играли хорошо в начале ,надо сыграться,для меня Зенит не авторитет в смысле спорта,а просто БИЗНЕСМЕН

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    Рейтинг: +1063

    Zenit_Zenit > alteper 27 минут назад

    Ага. Зенит не команда, Семак не тренер, земля не круглая…
    Играть нужно уметь, и научиться проигрывать достойно, а не сопли на кулак наматывать

    1
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    Рейтинг: +90

    alteper > Zenit_Zenit 23 минуты назад

    Думаю ты за выигрышем своей команды даже представить себе не можешь что реально в Зените происходит и тут дело не в соплях,Спартак и без денег выигрывал серьезные чемпионаты ,но как только вы со своим пафасом ныряете в еврокубки ,то тут сопли не сопли а констатация факта

    1
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    Рейтинг: +1063

    Zenit_Zenit > alteper 18 минут назад

    А Спартак ныряя в еврокубки чем то удивил? Что происходит в Зените знаю получше многих, и уж точно лучше тебя.
    А Спартак без денег не выигрывал ничего. Кончай тут бред нести.

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    Рейтинг: +90

    alteper > Zenit_Zenit 16 минут назад

    Если ты не заметил я про Спартак молчу

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    Рейтинг: +19788

    Аvenger > alteper 13 минут назад

    БИЗНЕС-Это Деньги. У кого больше, тот и круче. 1:7 0:4 Где ваши бабки? Какие выигрывал серьезные чемпионаты клуб проиграл 0:4?
    Только Рыжий тренер.

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    Рейтинг: +19788

    Аvenger > alteper 11 минут назад

    Где ты тут про Спартак молчишь?
    "Скажу коротко:зенит ,это уже не команда ,а призидент РФС,поэтому Спартачи не расстраивайтесь,играли хорошо в начале ,надо сыграться,для меня Зенит не авторитет в смысле спорта,а просто БИЗНЕСМЕН"

    0
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    Рейтинг: +3856

    ААМ 46 минут назад

    СПАМ ещё слаб и не умеет проигрывать без грубости. Зенит играл в полную силу минут 30.

    2
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    Рейтинг: +10

    krutitas > ААМ 11 минут назад

    Фол заметил судья и дал штрафной в сторону ворот Спартака.

    0
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    Рейтинг: +1272

    вальтер79 50 минут назад

    ждемс коментарии заремы про заговор и газпром )))

    2
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    Рейтинг: +2383

    Ruryu 57 минут назад

    Блин,вышел Зиньковский и "нагрузили" парня! Не дай бог,он травмируется и??? Что за детские привычки,играть через одного?

    0
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    Рейтинг: +14

    Chapaev727 59 минут назад

    Пацаны, всю жизнь туплю за Спартак. Расстроен конечно результатом но не не стоит нам, пацанам, злорадствовать. Мы, В ОСНОВНОМ, пацаны, из одного теста, и этим мажорам и футбалёрам пох на нас. Давайте не будет рамсить! В нынешние время мы должны держаться вместе!!! Людей порядочный всё меньше и меньше. Футбол футболом, а друг за друга горой надо быть пацана, и не важно каких цветов. Всем мира, всем всех благ. Дай бог нам ребята и нашим семьям пережить всех смутньянов, будем живы не помрёт, братья!!!

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    Рейтинг: +184

    NET VOINE > Chapaev727 26 минут назад

    Все верно сказал ты братуха Chapaev727 ...Пусть и проиграл Спартак, но ты верно сказал---Давайте не будет рамсить!....Всем нам мира! ...А путин попутал..Не хочет мира.

    0
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    Рейтинг: +11553

    Вомбат 1 час назад

    Пересмотрел повтор момента с фолом на Зиньковском. Алексей З. ошибся, как и я.
    Судья блестяще разобрался в моменте. Перед фолом Одоевского Зиньковский незаметно подтолкнул Чистякова в спину. Потому и возник этот момент. Фол заметил судья и дал штрафной в сторону ворот Спартака. Зиньковский и Одоевский свисток не услышали, равно как и комментаторы. А он был. Так что счет 4:0 по игре.

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    Рейтинг: +11137

    Алексей З > Вомбат 54 минуты назад

    Может вы и правы, всё внимание на вратаре было. В студии матч тв, тоже слепые ?

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