⚡️ Суперкубок России. «Зенит» разгромил «Спартак» на «Газпром Арене» (4:0) в первом матче Абаскаля

Первый тайм начали бодро, давили. Но видно потом судьям смс упало от Газпрома и понеслось...санная бомжатня, продажный клуб с 7ю бразильцами... В еврокубках вы вечно позорище России, а потому что там не заплатишь. И бакаев теперь у миллера в рот возьмёт. Фууу, суки
«Зенит» в матче за Суперкубок России разгромил «Спартак». Большинство голов забили легионеры.
Для главного тренера «Спартка» Гильермо Абаскаля это был первый официальный матч в России.
«Спартак» был против проведения встречи на «Газпром Арене».
«Зенит» выиграл седьмой Суперкубок России.
Суперкубок России
Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 4:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Сергеев, 29; 2:0 – Малком, 34; 3:0 – Вендел, 46; 4:0 – Кассьерра, 90+3.
«Зенит»: Одоевский, Чистяков, Сантос (Ерохин, 86), Алип, Сутормин (Бакаев, 69), Кузяев, Барриос, Вендел (Круговой, 77), Клаудиньо, Сергеев (Кассьерра, 69), Малком (Мостовой, 77).
«Спартак»: Селихов, Хлусевич (Литвинов, 61), Чернов (Рассказов, 76), Джикия, Рыбус, Денисов, Умяров, Зобнин (Пруцев, 76), Игнатов (Зиньковский, 46), Промес, Соболев (Николсон, 60).
Предупреждения: Барриос, 89 – Чернов, 57; Николсон, 88.
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