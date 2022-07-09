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  • ⚡️ Суперкубок России. «Зенит» разгромил «Спартак» на «Газпром Арене» (4:0) в первом матче Абаскаля

⚡️ Суперкубок России. «Зенит» разгромил «Спартак» на «Газпром Арене» (4:0) в первом матче Абаскаля

9 июля 2022, 20:57
187

«Зенит» в матче за Суперкубок России разгромил «Спартак». Большинство голов забили легионеры.

Для главного тренера «Спартка» Гильермо Абаскаля это был первый официальный матч в России.

«Спартак» был против проведения встречи на «Газпром Арене».

«Зенит» выиграл седьмой Суперкубок России.

Суперкубок России

Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Сергеев, 29; 2:0 – Малком, 34; 3:0 – Вендел, 46; 4:0 – Кассьерра, 90+3.

«Зенит»: Одоевский, Чистяков, Сантос (Ерохин, 86), Алип, Сутормин (Бакаев, 69), Кузяев, Барриос, Вендел (Круговой, 77), Клаудиньо, Сергеев (Кассьерра, 69), Малком (Мостовой, 77).

«Спартак»: Селихов, Хлусевич (Литвинов, 61), Чернов (Рассказов, 76), Джикия, Рыбус, Денисов, Умяров, Зобнин (Пруцев, 76), Игнатов (Зиньковский, 46), Промес, Соболев (Николсон, 60).

Предупреждения: Барриос, 89 – Чернов, 57; Николсон, 88.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (187)
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BarStep
1657389521
Хрюкайте.. Можно
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Беспонтий
1657389773
а вы друзья как не беситесь всё в чемпионы не годитесь
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vavilon69
1657390612
С победой, молодцы !
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alp
1657390809
в очередной раз спартак был изнасилован в Питере..не зря боялись к нам ехать ))
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sochi-2013
1657390943
Даже чмырить их уже не интересно. Проклятие Аленичева.((
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BarStep
1657391254
А Мартинс-то был прав.. Вернулся он именно туда, куда и написал.. И нечего валить на онлайн-переводчик)
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житель СПб
1657391434
Ну что... Печально все это. Спартака хватило на минут 25 игры. Да, эти 25 минут был красивый равный футбол. Спартак смотрелся хорошо, временами - лучше чем Зенит. И первый гол ни о чем не говорил, выглядел случайным. Второй гол - да, не случайный, красивый. Но почему потом Спартак играть не смог? Куда делся напор, борьба? опять психология? Или не в состоянии играть весь матч? Посмотрите матч Зенита с Чрвена Звездой! Вот там шла борьба до последней секунды! А 2 тайм... Смотреть было противно. Зенит просто перестал играть - как это у него бывает, и что очень бесит. Если бы Зенит захотел - были бы опять 10 мячей в воротв Спартака. Так что прав был Андрей Аршавин... Почему Спартак был не в состоянии играть и с таким Зенитом - вот это непонятно
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Spirit_78
1657391658
С победой, Санкт-Петербург!
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Chapaev727
1657392222
Пацаны, всю жизнь туплю за Спартак. Расстроен конечно результатом но не не стоит нам, пацанам, злорадствовать. Мы, В ОСНОВНОМ, пацаны, из одного теста, и этим мажорам и футбалёрам пох на нас. Давайте не будет рамсить! В нынешние время мы должны держаться вместе!!! Людей порядочный всё меньше и меньше. Футбол футболом, а друг за друга горой надо быть пацана, и не важно каких цветов. Всем мира, всем всех благ. Дай бог нам ребята и нашим семьям пережить всех смутньянов, будем живы не помрёт, братья!!!
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ААМ
1657392984
СПАМ ещё слаб и не умеет проигрывать без грубости. Зенит играл в полную силу минут 30.
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