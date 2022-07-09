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Нани расторг контракт с «Венецией» после вылета команды из Серии А
Нани расторг контракт с «Венецией» после вылета команды из Серии А
9 июля 2022, 10:33
«Венеция» объявила об уходе нападающего Нани.
Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
35-летний Нани перешел в «Венецию» в январе.
Он
сделал
ассист через минуту после дебюта за команду.
Это голевое действие стало для португальца единственным в 10 матчах.
«Венеция»
по итогам сезона вылетела из Серии А, заняв 20-е место.
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Источник:
сайт «Венеции»
Италия. Серия А
Венеция
Нани
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