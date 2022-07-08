Ди Марцио рассказал о двух реальных вариантах продолжения карьеры для Роналду

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио дал инсайд о будущем форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

По его информации, переход 37-летнего футболиста в «ПСЖ», «Барселону» или возвращение в Италию сейчас невозможны.

Два реальных варианта продолжения карьеры для португальца – это «Челси» и клубы МЛС.

В лондонской команде Роналду сможет играть в Лиге Чемпионов, что является его главной целью.

В самом «Челси» рассматривают возможную покупку нападающего как имиджевую сделку для нового владельца.