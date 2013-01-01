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Ди Марцио рассказал о двух реальных вариантах продолжения карьеры для Роналду

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио дал инсайд о будущем форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

По его информации, переход 37-летнего футболиста в «ПСЖ», «Барселону» или возвращение в Италию сейчас невозможны.

Два реальных варианта продолжения карьеры для португальца – это «Челси» и клубы МЛС.

В лондонской команде Роналду сможет играть в Лиге Чемпионов, что является его главной целью.

В самом «Челси» рассматривают возможную покупку нападающего как имиджевую сделку для нового владельца.

  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
  • Он не полетит с командой на предсезонный тур в Таиланд.

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Источник: Get Italian Football News

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