Ди Марцио рассказал о двух реальных вариантах продолжения карьеры для Роналду

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио дал инсайд о будущем форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
По его информации, переход 37-летнего футболиста в «ПСЖ», «Барселону» или возвращение в Италию сейчас невозможны.
Два реальных варианта продолжения карьеры для португальца – это «Челси» и клубы МЛС.
В лондонской команде Роналду сможет играть в Лиге Чемпионов, что является его главной целью.
В самом «Челси» рассматривают возможную покупку нападающего как имиджевую сделку для нового владельца.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Он не полетит с командой на предсезонный тур в Таиланд.
Источник: Get Italian Football News