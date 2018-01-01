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Роналду не полетит с «Манчестер Юнайтед» на предсезонный тур в Таиланд (Фабрицио Романо)

«Манчестер Юнайтед» в пятницу отправится в Бангкок без нападающего Криштиану Роналду.

В столице Таиланда стартует предсезонный тур английской команды. 37-летний футболист пропустит как минимум его начало.

Клуб согласился дать португальцу дополнительное время на решение личных и семейных проблем.

  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до следующего лета.
  • Форвард пропустил уже 4 дня сборов «Юнайтед», сославшись на семейные обстоятельства.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1986

    LOKOfanatik19 13 минут назад

    Отпустить или продать и забыть как страшный сон.

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