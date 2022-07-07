Роналду не полетит с «Манчестер Юнайтед» на предсезонный тур в Таиланд (Фабрицио Романо)

«Манчестер Юнайтед» в пятницу отправится в Бангкок без нападающего Криштиану Роналду.
В столице Таиланда стартует предсезонный тур английской команды. 37-летний футболист пропустит как минимум его начало.
Клуб согласился дать португальцу дополнительное время на решение личных и семейных проблем.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до следующего лета.
- Форвард пропустил уже 4 дня сборов «Юнайтед», сославшись на семейные обстоятельства.
Источник: твиттер Фабрицио Романо