Роналду не полетит с «Манчестер Юнайтед» на предсезонный тур в Таиланд (Фабрицио Романо)

«Манчестер Юнайтед» в пятницу отправится в Бангкок без нападающего Криштиану Роналду.

В столице Таиланда стартует предсезонный тур английской команды. 37-летний футболист пропустит как минимум его начало.

Клуб согласился дать португальцу дополнительное время на решение личных и семейных проблем.