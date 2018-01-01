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Роналду пропустил четвертый день сборов «МЮ» подряд. Завтра клуб улетает в предсезонный тур

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пропустил очередную тренировку клуба.

По информации Manchester Evening News, 37-летний португалец пропустил четвертый день сборов «МЮ» подряд.

Завтра днем команда отправится в тур по Австралии и Тайланду. До сих пор неизвестно, сыграет ли там Роналду.

  • Неоднократно сообщалось, что Роналду может покинуть «МЮ».
  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до следующего лета.

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Источник: Manchester Evening News

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1821

    Maxi_7 1 час назад

    Всё понятно, значит вопрос с тем, что он не останется в МЮ уже решён, осталось только решить где продолжать карьеру дальше.

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    Рейтинг: +81

    Болотоход 1 час назад

    Как телочка бегает туды суды)))) обиженка какая то!!

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    Рейтинг: +3524

    Enter2006 1 час назад

    Он самодостаточен, зачем ему тренировка. Он в свои года тренируется без "шпор" и сам устанавливает для себя программу. Ему пора самому тренером стать и заткнуть рот всем "обиженкам".

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