Роналду пропустил четвертый день сборов «МЮ» подряд. Завтра клуб улетает в предсезонный тур

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пропустил очередную тренировку клуба.
По информации Manchester Evening News, 37-летний португалец пропустил четвертый день сборов «МЮ» подряд.
Завтра днем команда отправится в тур по Австралии и Тайланду. До сих пор неизвестно, сыграет ли там Роналду.
- Неоднократно сообщалось, что Роналду может покинуть «МЮ».
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до следующего лета.
Источник: Manchester Evening News