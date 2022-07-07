Роналду пропустил четвертый день сборов «МЮ» подряд. Завтра клуб улетает в предсезонный тур

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пропустил очередную тренировку клуба.

По информации Manchester Evening News, 37-летний португалец пропустил четвертый день сборов «МЮ» подряд.

Завтра днем команда отправится в тур по Австралии и Тайланду. До сих пор неизвестно, сыграет ли там Роналду.