«Желал бы большего. Я хотел, чтобы он уехал в Англию». Бердыев – о карьере Азмуна

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев оценил карьерный путь иранского форварда Сердара Азмуна.

– Вы довольны развитием карьеры Азмуна?

– Желал бы большего.

– Вы давали добро, когда он уходил в «Байер»?

– Мы с ним постоянно на связи, но это решение он принимал сам. Ни я, ни отец не влияли на него.

Я был сторонником, чтобы он уехал в Англию. Варианты были. И серьезные.

Он хотел использовать Германию как трамплин. Мне казалось, что он там бы справился.

– Есть слух, что часть прав на Азмуна принадлежит вам.

– Это точно слух. Финансово точно никакого отношения к Сердару не имею.

– Когда Азмуну был 20-21 год, его хотели Дортмунд, «Эвертон», «Наполи». Вы его всегда отговаривали, не хотели от себя отпускать.

– Не от себя. Он не был готов как игрок. Нужно быть готовым ментально, мгновенно принимать решения. Ему нужны были доли секунды, чтобы подумать.

– Вы ему как-то помогали уже в Петербурге? Консультировали, прилетали к нему?

– Часто прилетал, ходил, разбирал игры. Просил, чтобы он монтировал, особенно Лигу чемпионов, готовился к этим играм.

Был часто недоволен его работой в подготовке к игре. Неслучайно во многих матчах он сыграл неубедительно.

– Азмун пока не заиграл в Леверкузене. Не помню, чтобы кто-то, уезжая из РПЛ стал звездой в Италии, Испании, Германии.

– Я был недоволен функциональным состоянием Азмуна, хотя в «Зените» он двигался неплохо. Я знал, какие объемы нужно выполнять.

Когда он туда приехал, сказал, что нагрузки сумасшедшие, интенсивность тренировок очень высокая.

Этот период для него адаптационный. К этому году он готовится по-другому, говорит, что приехал в Германию не готовым.

Плюс он играет «десятку», постоянно бегает за опорником. Это выматывает, это не его.