Футболистка Рапино получила одну из высших наград США

Футболистке сборной США Меган Рапино вручили Президентскую медаль свободы.

Это одна из двух высших наград Соединенных Штатов для гражданских лиц, вручаемых по решению главы государства.

Рапино лично наградил американский президент Джо Байден в Белом доме.

Она стала первой футболисткой, получившей эту награду.