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Футболистка Рапино получила одну из высших наград США

Футболистке сборной США Меган Рапино вручили Президентскую медаль свободы.

Это одна из двух высших наград Соединенных Штатов для гражданских лиц, вручаемых по решению главы государства.

Рапино лично наградил американский президент Джо Байден в Белом доме.

Она стала первой футболисткой, получившей эту награду.

  • Рапино отмечена за борьбу за права ЛГБТ, равную оплату труда с мужчинами и отказ посетить Белый дом после победы на ЧМ в период президентства Дональда Трампа.
  • Она 2 раза выигрывала чемпионат мира, а в 2012 году становилась олимпийской чемпионкой.

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Источник: твиттер женской сборной США

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