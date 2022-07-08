Арбитр Иванов ответил Слуцкому на слова о профнепригодности

Арбитр Сергей Иванов ответил главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому, который назвал судью «профнепригодным».

– Эту историю со Слуцким подогревали те структуры и медиа, кому это было выгодно. У нас, судей, иная работа, и чем меньше у нас с кем-либо конфликтов, тем лучше.

Понятно, что перед игрой мы анализируем отношения с клубами, игроками, тренерами. Следим за проблемными с точки зрения судейства футболистами, за теми, кто любит апеллировать.

Но у меня нет никакого конфликта ни с ним, ни с кем бы то ни было еще. На поле у меня нет ни друзей, ни врагов. А за его пределами, я уверен, с 99% футболистов, тренеров, руководителей клубов мы спокойно пожмем руки и пообщаемся.

– И даже со Слуцким? После его слов про профнепригодность. Какое у вас к этому отношение?

– Знаете, у каждого есть свои задачи. Мы не знаем, какую задачу преследовал Леонид Викторович, когда говорил про мою профнепригодность. К счастью, не он оценивает мою пригодность к матчам Премьер-лиги. И, к счастью, у меня было достаточно игр, в том числе в плей-офф Лиги Европы, чтобы свою профпригодность доказать.

Соответственно, профессионалы, которые оценивают мою работу, об этом не говорят, наоборот, тут все в порядке. Я из футбола не собираюсь уходить, и он продолжает работать. Уверен, что эта история продолжится, а после крайней игры выйдет в какую-то другую плоскость.