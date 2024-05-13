Представитель Дзюбы ответил на вопрос о возможном отъезде форварда в Китай

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, объяснил, почему игрок не уедет в Китай.
«Могу лишь посоветовать уважаемому журналисту Панкову и его не менее уважаемым источникам перечитать регламент чемпионата Китая по футболу в части заявки легионеров.
Или хотя бы недавнюю колонку Леонида Викторовича Слуцкого, где он подробно объяснил, почему переход Дзюбы в Китай даже в теории невозможен до января 2025 года.
На этом тему с Китаем предлагаю закрыть. Может, наконец придумают что-то новое, а то совсем банально», – сказал Гольдман.
- Сообщалось, что Дзюба летом покинет «Локомотив».
- Он уже играл за границей – несколько месяцев в Турции.
- В этом сезоне форвард забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 26 матчах.