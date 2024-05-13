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    • Представитель Дзюбы ответил на вопрос о возможном отъезде форварда в Китай

    Представитель Дзюбы ответил на вопрос о возможном отъезде форварда в Китай

    Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, объяснил, почему игрок не уедет в Китай.

    «Могу лишь посоветовать уважаемому журналисту Панкову и его не менее уважаемым источникам перечитать регламент чемпионата Китая по футболу в части заявки легионеров.

    Или хотя бы недавнюю колонку Леонида Викторовича Слуцкого, где он подробно объяснил, почему переход Дзюбы в Китай даже в теории невозможен до января 2025 года.

    На этом тему с Китаем предлагаю закрыть. Может, наконец придумают что-то новое, а то совсем банально», – сказал Гольдман.

    • Сообщалось, что Дзюба летом покинет «Локомотив».
    • Он уже играл за границей – несколько месяцев в Турции.
    • В этом сезоне форвард забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 26 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.05.2024 23:43
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