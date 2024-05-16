Селюк предложил тренера в ЦСКА: «Показал Зареме, кто кони, а кто – клячи»

Агент Дмитрий Селюк высказался о работе главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича после победы его команды в финале Пути регионов Кубка России над «Спартаком» (1:0).

«Балтика» отлично смотрится весной. Теперь вот «Спартак» обыграли. Все говорят, что Латышонок провел матч жизни, но главная причина успеха команды – это Игнашевич. Вчерашняя победа это показывает. Зарема же говорит, что в ЦСКА не кони, а клячи. Вот Игнашевич показал, кто кони, а кто – клячи.

Мне кажется, руководство ЦСКА немедленно должно подписать Игнашевича на пост главного тренера. Игнашевич для ЦСКА будет как Семак для «Зенита». Поле ЦСКА пропитано потом и кровью Игнашевича. У него есть опыт, это не Олич или Березуцкий. Он полностью адаптирован к российскому чемпионату, был капитаном и лидером ЦСКА. Я бы на месте руководства «армейцев» сейчас же пригласил Сергея в команде», – сказал Селюк.