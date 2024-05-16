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    • Селюк предложил тренера в ЦСКА: «Показал Зареме, кто кони, а кто – клячи»

    Селюк предложил тренера в ЦСКА: «Показал Зареме, кто кони, а кто – клячи»

    Агент Дмитрий Селюк высказался о работе главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича после победы его команды в финале Пути регионов Кубка России над «Спартаком» (1:0).

    «Балтика» отлично смотрится весной. Теперь вот «Спартак» обыграли. Все говорят, что Латышонок провел матч жизни, но главная причина успеха команды – это Игнашевич. Вчерашняя победа это показывает. Зарема же говорит, что в ЦСКА не кони, а клячи. Вот Игнашевич показал, кто кони, а кто – клячи.

    Мне кажется, руководство ЦСКА немедленно должно подписать Игнашевича на пост главного тренера. Игнашевич для ЦСКА будет как Семак для «Зенита». Поле ЦСКА пропитано потом и кровью Игнашевича. У него есть опыт, это не Олич или Березуцкий. Он полностью адаптирован к российскому чемпионату, был капитаном и лидером ЦСКА. Я бы на месте руководства «армейцев» сейчас же пригласил Сергея в команде», – сказал Селюк.

    • Ранее супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалсь о выступлениях ЦСКА в нынешнем сезоне: «В этом сезоне ЦСКА – это не кони, а, скорее, клячи».
    • В финале Кубка России «Балтика» сыграет с «Зенитом».

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1715836935
    Офигенный кандидат , из команды вылетающей из РПЛ. Помнится Федотов приходил после серебра с Сочи, а тут главный аргумент победа над Спартаком. КБ в этом сезоне Факелу аж 2 раза проиграли , тогда надо Ташуева брать, а х.ли чудить , так чудить. Кстати победу над Спартаком кроме счёта , по игре ,лучше не вспоминать. Балтика там была просто ужасна.
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