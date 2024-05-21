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    • Финальный тур РПЛ LIVE: следим за развязкой чемпионской гонки! Сумеет ли Тюкавин сыграть с «Краснодаром», несмотря на травму?

    Финальный тур РПЛ LIVE: следим за развязкой чемпионской гонки! Сумеет ли Тюкавин сыграть с «Краснодаром», несмотря на травму?


    5
    Голосов: 2
    Сегодня, 13:00
    Агент футболиста прокомментировал состояние форварда.

    Всем привет! Чемпионат России по футболу завершится в ближайшую субботу. Все матчи 30-го тура по традиции начнутся в одно и то же время: в 16:30 по Москве. В этом году РПЛ радует нас ярчайшей интригой. За тур до финиша сезона в чемпионской гонке остаются сразу три клуба: «Динамо», «Зенит» и «Краснодар». Серьезная битва намечается и за сохранение прописки в элитном дивизионе. На сегодняшний день лишь одна команда лишилась даже математических шансов остаться в РПЛ – футбольный клуб «Сочи» отправляется в Первую лигу. А вот для «Урала», «Оренбурга», «Факела», «Пари НН» и «Балтики» есть разные варианты развития событий: каждый из клубов может вылететь напрямую, попасть в стыки или занять спасительные 11-е или 12-е место.

    Давайте вместе следить за новостями из клубов и обсуждать перспективы участников чемпионской гонки и гонки за право остаться в Премьер-Лиге!

    21 мая

    Одна из самых обсуждаемых тем российского футбола сейчас – состояние Константина Тюкавина перед важнейшим матчем с «Краснодаром». В понедельник, 20 мая, стало известно, что лидер «Динамо» получил повреждение левого голеностопного сустава и занимается индивидуально под контролем врачей. Ожидается, что форвард сможет вернуться в общую группу в ближайшие дни. Ситуацию уже прокомментировал агент футболиста, Алексей Сафонов: «Тюкавин делает процедуры. Есть какие-то моменты, которые я не хочу разглашать, как, например, всe, что было сказано в раздевалке, остаeтся там же. Впереди тяжeлая решающая игра. Вот так скажешь, что у человека болит колено или бедро, и на поле начинают специально бить в это место. По здоровью, я думаю, что врачи его поставят на ноги к игре. Остальные нюансы не хотел бы говорить», – заявил Сафонов в интервью «РИА Новости Спорт».

    Тюкавин – лучший бомбардир «Динамо» в этом сезоне. В 29 матчах РПЛ он забил 15 голов. Столичный клуб остается фаворитом чемпионской гонки. Для того, чтобы завоевать титул, команде достаточно в заключительном туре сыграть вничью с «Краснодаром». Задачу осложняет тот факт, что для «Динамо» решающий матч сезона будет выездным. В параллельной встрече «Зенит» дома сыграет с «Ростовом». Питерцам нужно побеждать и рассчитывать, что «Динамо» уступит в своем матче. При таком развитии событий чемпионом станет «Зенит». У «Краснодара» ситуация гораздо сложнее, чем у конкурентов. «Быки» финишируют на первом месте, если обыграют столичный клуб, а «Зенит» потеряет очки в игре с ростовчанами.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Pavel Kashaev / Global look press
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии (1)
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    алдан2014
    1716292623
    Как оценим нынешний чемп? По мне так,концовка удалась. Ещё бы побольше российских ребят прогрессировало. Не призываю к изменению лимита.
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