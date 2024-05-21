Вингер «Торпедо» Червяков: «Я готов отказаться от украинского гражданства, чтобы играть за сборную России»

Футболист «Торпедо» Руслан Червяков прояснил ситуацию со своими гражданствами.

Уроженец Днепропетровска признал, что сейчас у него два паспорта – российский и украинский.

– Какие у вас цели на карьеру?

– Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Цели самые высокие: играть за сборную и в Лиге чемпионов, дай бог она скоро будет. Для этого будем работать.

– Правильно понимаю, что поменяли гражданство?

– Я не поменял гражданство, у меня их два. [Президент «Торпедо»] Александр Николаевич Волнушкин сказал, что я отказался от украинского паспорта, но он перепутал.

Я готов отказаться от спортивного украинского гражданства, чтобы играть за сборную России, это да. Но украинский паспорт у меня остается пока что.