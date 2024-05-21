Вингер «Торпедо» Червяков: «Я готов отказаться от украинского гражданства, чтобы играть за сборную России»

Футболист «Торпедо» Руслан Червяков прояснил ситуацию со своими гражданствами.
Уроженец Днепропетровска признал, что сейчас у него два паспорта – российский и украинский.
– Какие у вас цели на карьеру?
– Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Цели самые высокие: играть за сборную и в Лиге чемпионов, дай бог она скоро будет. Для этого будем работать.
– Правильно понимаю, что поменяли гражданство?
– Я не поменял гражданство, у меня их два. [Президент «Торпедо»] Александр Николаевич Волнушкин сказал, что я отказался от украинского паспорта, но он перепутал.
Я готов отказаться от спортивного украинского гражданства, чтобы играть за сборную России, это да. Но украинский паспорт у меня остается пока что.
- 19-летний Червяков в «Торпедо» с августа 2023 года.
- Его статистика: 18 матчей, 1 гол, 2 ассиста.
- Контракт игрока с клубом действует до лета 2026-го.