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    • Вингер «Торпедо» Червяков: «Я готов отказаться от украинского гражданства, чтобы играть за сборную России»

    Вингер «Торпедо» Червяков: «Я готов отказаться от украинского гражданства, чтобы играть за сборную России»

    Футболист «Торпедо» Руслан Червяков прояснил ситуацию со своими гражданствами.

    Уроженец Днепропетровска признал, что сейчас у него два паспорта – российский и украинский.

    – Какие у вас цели на карьеру?

    – Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Цели самые высокие: играть за сборную и в Лиге чемпионов, дай бог она скоро будет. Для этого будем работать.

    – Правильно понимаю, что поменяли гражданство?

    – Я не поменял гражданство, у меня их два. [Президент «Торпедо»] Александр Николаевич Волнушкин сказал, что я отказался от украинского паспорта, но он перепутал.

    Я готов отказаться от спортивного украинского гражданства, чтобы играть за сборную России, это да. Но украинский паспорт у меня остается пока что.

    • 19-летний Червяков в «Торпедо» с августа 2023 года.
    • Его статистика: 18 матчей, 1 гол, 2 ассиста.
    • Контракт игрока с клубом действует до лета 2026-го.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (5)
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    алдан2014
    1716292199
    У Хохлов истерика случится
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    Алексей З
    1716292824
    Молодой парень и уже такой цинник . Вот для кого Родина пустой звук, могу так и могу вот так, в сборную позовите, решу. Ох.еть !!! Наверно родители есть , семья , неужели все так мыслят ?
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