Червяков из «Торпедо» поделился чувствами от исключения клуба из РПЛ

Полузащитник «Торпедо» Руслан Червяков высказался об исключении команды из РПЛ.

Решение об утверждении «Оренбурга» 16-м участником РПЛ сезона-2025/26 вместо «Торпедо» стало известно 11 июля 2025 года.

Оренбуржцы в минувшем сезоне РПЛ стали 15-ми.

«Торпедо» уличили в подкупе судей.

«Мы узнали об исключении клуба из РПЛ одновременно со всеми. Отрицательно отреагировали, ведь каждый футболист хочет играть в высшем дивизионе. Кто должен выходить, решают в кабинетах.

Не мне судить, справедливо ли решение РФС. Конечно, я хотел начать сезон в РПЛ. Мы заняли второе место, которое дает право играть в РПЛ, но решили иначе. Это на их совести, их решение. Мы никак не можем на это повлиять», – сказал Червяков.