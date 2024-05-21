Стало известно, как в «Реале» отреагировали на новость о завершении карьеры Крооса

В «Реале» не ожидали, что Тони Кроос покинет команду предстоящим летом.
О своем решении закончить карьеру 34-летний немец сообщил главному тренеру Карло Анчелотти в понедельник, 20 мая.
«Мы разбиты», – так описал источник реакцию на эту новость в раздевалке мадридцев.
- Кроос в «Реале» с 2014 года. Его статистика: 463 матча, 28 голов, 98 ассистов.
- С мадридцами он выиграл 22 трофея, в том числе 4 Лиги чемпионов.
- Ранее хавбек выступал за «Баварию» и «Байер».
- Со сборной Германии в 2014 году он становился чемпионом мира.