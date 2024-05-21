Стало известно, как в «Реале» отреагировали на новость о завершении карьеры Крооса

В «Реале» не ожидали, что Тони Кроос покинет команду предстоящим летом.

О своем решении закончить карьеру 34-летний немец сообщил главному тренеру Карло Анчелотти в понедельник, 20 мая.

«Мы разбиты», – так описал источник реакцию на эту новость в раздевалке мадридцев.