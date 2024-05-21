Прощальное письмо Тони Крооса

Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос написал в соцсетях прощальное письмо по случаю скорого завершения карьеры.

Он собирается уйти из футбола после домашнего Евро-2024 в 34-летнем возрасте.

«День презентации в качестве игрока мадридского «Реала» изменил мою жизнь. Мою жизнь как футболиста, но особенно как человека. Это было началом новой главы в крупнейшем клубе мира.

Спустя 10 лет, в конце сезона, эта глава подходит к концу. Я никогда не забуду этот невероятно успешный период!

Я хочу поблагодарить всех, кто принял меня с открытым сердцем и доверял мне. Но особенно я хотел бы поблагодарить вас, дорогие мадридиста, за вашу привязанность и любовь с первого до последнего дня.

Моя карьера действующего футболиста завершится этим летом после чемпионата Европы. Как я всегда говорил, «Реал Мадрид» был и останется моим последним клубом.

Я счастлив и горд тем, что, по моему мнению, я выбрал правильное время для своего решения и что я мог принять его самостоятельно. Моей целью всегда было завершить карьеру на пике своих возможностей.

Отныне у нас есть только одна главная мысль: вперед за 15-й кубком Лиги чемпионов! Hala Madrid! Да будет так!» – написал Кроос.