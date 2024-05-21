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    Прощальное письмо Тони Крооса

    Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос написал в соцсетях прощальное письмо по случаю скорого завершения карьеры.

    Он собирается уйти из футбола после домашнего Евро-2024 в 34-летнем возрасте.

    «День презентации в качестве игрока мадридского «Реала» изменил мою жизнь. Мою жизнь как футболиста, но особенно как человека. Это было началом новой главы в крупнейшем клубе мира.

    Спустя 10 лет, в конце сезона, эта глава подходит к концу. Я никогда не забуду этот невероятно успешный период!

    Я хочу поблагодарить всех, кто принял меня с открытым сердцем и доверял мне. Но особенно я хотел бы поблагодарить вас, дорогие мадридиста, за вашу привязанность и любовь с первого до последнего дня.

    Моя карьера действующего футболиста завершится этим летом после чемпионата Европы. Как я всегда говорил, «Реал Мадрид» был и останется моим последним клубом.

    Я счастлив и горд тем, что, по моему мнению, я выбрал правильное время для своего решения и что я мог принять его самостоятельно. Моей целью всегда было завершить карьеру на пике своих возможностей.

    Отныне у нас есть только одна главная мысль: вперед за 15-й кубком Лиги чемпионов! Hala Madrid! Да будет так!» – написал Кроос.

    • Кроос в «Реале» с 2014 года. Его статистика: 463 матча, 28 голов, 98 ассистов.
    • С мадридцами он выиграл 22 трофея, в том числе 4 Лиги чемпионов.
    • Ранее хавбек выступал за «Баварию» и «Байер».
    • Со сборной Германии в 2014 году он становился чемпионом мира.

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    Источник: «Бомбардир»

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