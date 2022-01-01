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«Хотелось бы элементарной благодарности от легионеров». Агент – об отъезде иностранцев из РПЛ

Агент Александр Маньков высказался о массовом отъезде легионеров из РПЛ.

«Отъезд отъезду рознь. Каждый случай нужно рассматривать индивидуально. По большому счeту это, конечно же, неприятно. Клубы выкупали футболистов, вовремя платили зарплату, а они уезжают.

Не вспомню случая, чтобы легионер подавал заявление в палату по разрешению споров из-за долгов. С одной стороны футболистов понять можно. А с другой — хотелось бы элементарной благодарности с их стороны по отношению к командам.

Теперь рассчитывать на долгосрочные контракты с иностранцами бессмысленно. И я думаю, что ситуация с каждым месяцем будет только усугубляться. Более-менее спокойно себя могут чувствовать себя только те клубы, которые реально переплачивают легионерам и дают личные условия выше рынка.

Некая «северная надбавка» у нас существовала и раньше, но сейчас, чтобы завлечь топ-игрока в Россию, еe нужно умножать на два, если не на три. Не думаю, что наши команды готовы идти на это», — сказал Маньяков.

  • ФИФА разрешила игрокам приостанавливать контракты с клубами РПЛ в одностороннем порядке.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1769

    VGreen 14 минут назад

    не Маньков, а Маньяков. Маньяк

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