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«Паспорт недоболельщика». Фанаты «Крыльев» объявили о бойкоте матчей до отмены Fan ID

Объединение фанатов «Крыльев Советов» Ultras8 объявило о бойкоте всех матчей до полной отмены закона о Fan ID.

«До старта очередного сезона РПЛ остаeтся неделя, в связи с этим считаем необходимым напомнить нашу позицию касаемо пресловутого Fan ID:

Объединение Ultras8, все самарские коллективы и неравнодушные к ромбику люди, кому не наплевать на ситуацию, сложившуюся вокруг фанатского движения в России и творящийся произвол со стороны силовых структур, приняли решение о полном бойкоте организованной поддержки и посещении стадиона на мероприятиях, где хотя бы на одном матче введена система Fan ID до полной ее отмены!

Люди, причисляющие к фанатскому движению и оформившие «паспорт недоболельщика», с данной минуты являются нерукопожатными!

Также призываем всех адекватных и здравомыслящих болельщиков придерживаться этой позиции! Только представьте, попадeте вы на футбол или нет – будет зависеть от определeнных людей и ваших «намерений»!

Мы ни в коем случае не отказываемся от поддержки ФК «Крылья Советов» произвольными способами как вне стадиона, так и на матчах М-Лиги, ЖФК и КС-ЦПФ!» – говорится в заявлении фанатов.

  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • В первый же день система дала сбой.
  • Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

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Источник: Ultras8

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Комментарии7
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    Рейтинг: +15

    Александр.Т. 25 минут назад

    В городе на площади собирайтесь гуляйте в лень матча,если есть экран то и там можно в компании посмотреть футбол

    0
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    Рейтинг: +17074

    Garrincha58 26 минут назад

    никто и никогда не отменит этот никому не нужный закон

    0
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    Рейтинг: +1716

    Vitaga 36 минут назад

    молодцы.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5990

    Добрый Бобер 43 минуты назад

    "Пацаны вааще ребята!" Красавцы!

    1
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    Рейтинг: +7180

    BarStep 45 минут назад

    Не понятные и тупые решения фанатских группировок!
    Есть умные фанаты?
    Нет!
    Таковых нет в природе, т.к. в этих группах по интересам - только ограниченно годные
    (есть такая терминология в медицине)
    У этих парней замечательно получается только одно - создавать великолепный антураж на футбольных матчах..
    Так и пусть этим полезным делом и занимаются, оформив дополнительно паспорт болельщика..
    Моё мнение..
    Так , что принятие Fan ID - это Дичь !

    1
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    Рейтинг: +9315

    САДЫЧОК 1 час назад

    Не понятное и тупое решение принять Fan ID !
    Есть же умные камеры , по всему городу , стране !
    Так , что принятие Fan ID - это Дичь !

    1
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    Рейтинг: +3532

    Enter2006 1 час назад

    Красавцы, молодцы! Пусть в тюрьмах свой Fan ID вводят, а не на стадионах.

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