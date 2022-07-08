«Паспорт недоболельщика». Фанаты «Крыльев» объявили о бойкоте матчей до отмены Fan ID

Объединение фанатов «Крыльев Советов» Ultras8 объявило о бойкоте всех матчей до полной отмены закона о Fan ID.
«До старта очередного сезона РПЛ остаeтся неделя, в связи с этим считаем необходимым напомнить нашу позицию касаемо пресловутого Fan ID:
Объединение Ultras8, все самарские коллективы и неравнодушные к ромбику люди, кому не наплевать на ситуацию, сложившуюся вокруг фанатского движения в России и творящийся произвол со стороны силовых структур, приняли решение о полном бойкоте организованной поддержки и посещении стадиона на мероприятиях, где хотя бы на одном матче введена система Fan ID до полной ее отмены!
Люди, причисляющие к фанатскому движению и оформившие «паспорт недоболельщика», с данной минуты являются нерукопожатными!
Также призываем всех адекватных и здравомыслящих болельщиков придерживаться этой позиции! Только представьте, попадeте вы на футбол или нет – будет зависеть от определeнных людей и ваших «намерений»!
Мы ни в коем случае не отказываемся от поддержки ФК «Крылья Советов» произвольными способами как вне стадиона, так и на матчах М-Лиги, ЖФК и КС-ЦПФ!» – говорится в заявлении фанатов.
- Fan ID начали оформлять с 4 июля.
- В первый же день система дала сбой.
- Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.