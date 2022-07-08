«Будем бороться за первое место». Защитник ЦСКА Лукин – о цели клуба

Защитник ЦСКА Матвей Лукин считает, что клуб будет бороться за чемпионство в новом сезоне РПЛ.
— Как сборы с Федотовым?
— Для всех это были тяжелые сборы, мы хорошо подготовились к сезону. Будем бороться за первое место.
— Какую цель ставишь для себя?
— Хочется играть за первую команду и играть в стартовом составе. Хочу, чтобы я прогрессировал, и команда побеждала.
- ЦСКА в прошлом сезоне занял 5-е место в РПЛ.
- Летом команду возглавил Владимир Федотов.
- Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.
Источник: «Спорт-Экспресс»