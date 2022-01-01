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«Будем бороться за первое место». Защитник ЦСКА Лукин – о цели клуба

Защитник ЦСКА Матвей Лукин считает, что клуб будет бороться за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

— Как сборы с Федотовым?

— Для всех это были тяжелые сборы, мы хорошо подготовились к сезону. Будем бороться за первое место.

— Какую цель ставишь для себя?

— Хочется играть за первую команду и играть в стартовом составе. Хочу, чтобы я прогрессировал, и команда побеждала.

  • ЦСКА в прошлом сезоне занял 5-е место в РПЛ.
  • Летом команду возглавил Владимир Федотов.
  • Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +13572

    Dominator777 51 минуту назад

    А Лукин - это кто?

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    Рейтинг: +742

    Suvorov51 56 минут назад

    Вот глупый, первое место уже купил бомжатник, так что 2 или 3 , а там видно будет, о чемпионстве забудьте ПРОМКВАС все уже решили судьи это знают

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    Рейтинг: +11089

    Алексей З 1 час назад

    Судя по ответам , игрок не стартового состава, но борется за 1 место.

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    Рейтинг: +89

    Болотоход 1 час назад

    С игарееем точно станут)))

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    Рейтинг: +15

    Александр.Т. 2 часа назад

    Нет не будут,состав слабый, нападение(нападающие)просто нет,в полузащите нужен хороший опорник с точным пасом, в защите только дивеев , более-менее.о какой борбе за чемпионство можно тут говорить, если только будут сильно лояльные судья к цска

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