«Будем бороться за первое место». Защитник ЦСКА Лукин – о цели клуба

Защитник ЦСКА Матвей Лукин считает, что клуб будет бороться за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

— Как сборы с Федотовым?

— Для всех это были тяжелые сборы, мы хорошо подготовились к сезону. Будем бороться за первое место.

— Какую цель ставишь для себя?

— Хочется играть за первую команду и играть в стартовом составе. Хочу, чтобы я прогрессировал, и команда побеждала.