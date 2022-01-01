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Федотов высказался о возможном участии медийных клубов в Кубке России

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, как относится к идее с возможным участием блогерских команд в Кубке России.

Ранее и.о. президента РПЛ Александр Алаев сообщил, что победитель Медийной футбольной лиги и «Амкал» могут получить уайлд-кард на турнир.

— Алаев сегодня сказал о медийных командах в Кубке России? Как вы относитесь к этой идее?

— У Алаева и спрашивайте об этом. Было бы нам интересно сыграть? Я сам пока не понимаю, что это такое.

  • В финале Медийной футбольной лиги сыграют команды Basement и 2DROTS.
  • Матч пройдет на «ВТБ Арене»
  • В июне «Амкал» сыграл товарищеский матч с «Динамо» (0:5).

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +11089

    Алексей З 1 час назад

    Начните с 1/10 000 и фигачте. С дворовых и выше.

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