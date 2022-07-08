Федотов высказался о возможном участии медийных клубов в Кубке России

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, как относится к идее с возможным участием блогерских команд в Кубке России.
Ранее и.о. президента РПЛ Александр Алаев сообщил, что победитель Медийной футбольной лиги и «Амкал» могут получить уайлд-кард на турнир.
— Алаев сегодня сказал о медийных командах в Кубке России? Как вы относитесь к этой идее?
— У Алаева и спрашивайте об этом. Было бы нам интересно сыграть? Я сам пока не понимаю, что это такое.
- В финале Медийной футбольной лиги сыграют команды Basement и 2DROTS.
- Матч пройдет на «ВТБ Арене»
- В июне «Амкал» сыграл товарищеский матч с «Динамо» (0:5).
Источник: «Спорт-Экспресс»