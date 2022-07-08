Федотов высказался о возможном участии медийных клубов в Кубке России

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, как относится к идее с возможным участием блогерских команд в Кубке России.

Ранее и.о. президента РПЛ Александр Алаев сообщил, что победитель Медийной футбольной лиги и «Амкал» могут получить уайлд-кард на турнир.

— Алаев сегодня сказал о медийных командах в Кубке России? Как вы относитесь к этой идее?

— У Алаева и спрашивайте об этом. Было бы нам интересно сыграть? Я сам пока не понимаю, что это такое.