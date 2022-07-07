Родригао рассказал, чей совет убедил его перейти в «Зенит»

Новичок «Зенита» Родригао рассказал, с кем советовался перед переходом в клуб из Петербурга.

— На прошлой неделе игроком «Зенита» стал ваш бывший одноклубник, Матео Кассьерра. Была ли у вас возможность поговорить с ним, что он успел вам рассказать?

— Конечно, мы созвонились, и я обо всем расспросил его. Матео рассказал много хорошего — о клубной инфраструктуре, о крутых профессионалах в тренерском штабе и в раздевалке команды. Сказал, в «Зените» все на высшем уровне. Мне было важно услышать это от него!