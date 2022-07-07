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Родригао рассказал, чей совет убедил его перейти в «Зенит»

Новичок «Зенита» Родригао рассказал, с кем советовался перед переходом в клуб из Петербурга.

— На прошлой неделе игроком «Зенита» стал ваш бывший одноклубник, Матео Кассьерра. Была ли у вас возможность поговорить с ним, что он успел вам рассказать?

— Конечно, мы созвонились, и я обо всем расспросил его. Матео рассказал много хорошего — о клубной инфраструктуре, о крутых профессионалах в тренерском штабе и в раздевалке команды. Сказал, в «Зените» все на высшем уровне. Мне было важно услышать это от него!

  • Кассьерра перешел в «Зенит» из «Сочи» за неделю до Родригао.
  • 26-летний защитник подписал контракт с «Зенитом» по схеме «3+1».
  • Сообщалось, что «Зенит» заплатит за бразильца около 4 миллионов евро.

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Источник: сайт «Зенита»

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