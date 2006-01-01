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На матче «Зенит» – «Спартак» у арбитров VAR не будет офсайдных линий

Судьи на VAR не смогут использовать офсайдные линии на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

Ранее РФС сообщил, что у арбитров VAR не будет офсайдных линий в следующем сезоне РПЛ.

«Система офсайдных линий не будет работать и на матче за Суперкубок России. Использование компьютерных офсайдных линий не является обязательным с точки зрения правил IFAB и протокола VAR.

Основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме», – сообщили в РФС.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии11
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    Рейтинг: +14676

    NewLife 20 минут назад

    Евклидова геометрия отменяется. Мы живем в искривленном пространстве, когда атакует синит, оно выпуклое, когда Спартак - вогнутое.

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    Рейтинг: +1066

    jek718875 20 минут назад

    Ну всё,ставлю на счёт 10:1

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    Рейтинг: +2086

    Ловкий Бубен 41 минуту назад

    Это "заговор" протвив Спартака !

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    Рейтинг: +81

    rac531 43 минуты назад

    Перед игрой ЛОКОМОТИВ - СПАРТАК было принято решение, что офсайд VAR определять не будут)

    Но, после того, как "СПАРТАК" ЗАБИЛ гол, VAR указал, что ПРОМЕС забил гол, находясь в положении вне игры)))
    А, чтобы спартаковцы понимали, что им ничего не светит в игре, решала КАРАСЕВ (также, как и ИВАНОВ) разрешил ЛОМАТЬ спартаковских игроков.

    PS
    ЭСК приняла решение, что судья КАРАСЕВ ОШИБОЧНО не удалил с поля Бека-Бека на 23 минуте.

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    Рейтинг: +7169

    BarStep > rac531 30 минут назад

    Зарем, это ты чтоль??!

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    Рейтинг: +14229

    Fusballer > rac531 22 минуты назад

    Тоже этот матч вспомнил. Перед матчем сказали, что оффсайд определяться не будет)

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    Рейтинг: +14229

    Fusballer 57 минут назад

    А в итоге будут тщательно рассматривать голы Спартака) Может даже обнаружится, что ВАР с оффсайдом работает, если Спартак забьёт.

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    Рейтинг: +3524

    Enter2006 1 час назад

    Всё понятно, газпрём - с победой заранее! ИМХО Пол ляма чтоль поставить на очевидный результат?!...

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    Рейтинг: +617

    Forvard47 1 час назад

    ребят ставим на гол зенита из офсайда который не увидят

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    Рейтинг: +2086

    Ловкий Бубен > Forvard47 39 минут назад

    100% Навальняка и к бабке не ходи, это заговор против дерьмократии, он ещё живой там в застенках ?

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    Рейтинг: +12

    Александр.Т. 1 час назад

    Эх Артём Дзюба был бы рад если бы был всё ещё игроком Зенита

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