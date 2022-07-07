На матче «Зенит» – «Спартак» у арбитров VAR не будет офсайдных линий

Судьи на VAR не смогут использовать офсайдные линии на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».
Ранее РФС сообщил, что у арбитров VAR не будет офсайдных линий в следующем сезоне РПЛ.
«Система офсайдных линий не будет работать и на матче за Суперкубок России. Использование компьютерных офсайдных линий не является обязательным с точки зрения правил IFAB и протокола VAR.
Основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме», – сообщили в РФС.
- Матч за Суперкубок России состоится 9 июля на «Газпром Арене».
- 8 июля «Зенит» и «Спартак» проведут ретроматч.
Источник: «Чемпионат»