На матче «Зенит» – «Спартак» у арбитров VAR не будет офсайдных линий

Судьи на VAR не смогут использовать офсайдные линии на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

Ранее РФС сообщил, что у арбитров VAR не будет офсайдных линий в следующем сезоне РПЛ.

«Система офсайдных линий не будет работать и на матче за Суперкубок России. Использование компьютерных офсайдных линий не является обязательным с точки зрения правил IFAB и протокола VAR.

Основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме», – сообщили в РФС.