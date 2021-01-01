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В РФС подтвердили, что у арбитров VAR не будет офсайдных линий в следующем сезоне РПЛ

В РФС подтвердили информацию о том, что судьи РПЛ не смогут использовать офсайдные линии в следующем сезоне.

«В новом сезоне технологию VAR на матчах РПЛ будет обеспечивать российский провайдер Slomo. Все тесты данной системы уже были проведены, основной функционал системы полностью готов к работе, что показал прошедший Кубок Пари Премьер, где VAR использовался на всех матчах.

При этом на текущий момент функционал виртуальных офсайдных линий в данном решении отсутствует. РФС рассматривает различные способы реализации данного решения, вплоть до написания соответствующего программного обеспечения и его последующей сертификации.

В первых турах РПЛ VAR будут исправлять решения ассистентов только в случае очевидной ошибки, которую можно заметить без использования технологии. В спорных ситуациях VAR будет поддерживать решение ассистента.

Напоминаем, что функционал виртуальных офсайдных линий не является обязательным для использования в соревнованиях, проводимых с использованием системы VAR», – сообщили в РФС.

  • В сезоне-2021/22 провайдером VAR для РПЛ была британская компания Hawk-Eye Innovations.
  • Сотрудничество между сторонами прекратилось из-за санкций

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +17068

    Garrincha58 1 час назад

    цирк сколько опять будет споров зачем тогда вообще этот ВАР

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    Рейтинг: +1302

    Artemka444 1 час назад

    Зачем тогда вар нужен этот!!!!

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    Рейтинг: +81

    Болотоход 2 часа назад

    Все для газпрома делают) опять смеются все с них) помойка

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    Рейтинг: +11086

    Алексей З 2 часа назад

    Семимильными шагами идём в....прошлое.
    Да здравствует прогресс !

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