В РФС подтвердили, что у арбитров VAR не будет офсайдных линий в следующем сезоне РПЛ

В РФС подтвердили информацию о том, что судьи РПЛ не смогут использовать офсайдные линии в следующем сезоне.

«В новом сезоне технологию VAR на матчах РПЛ будет обеспечивать российский провайдер Slomo. Все тесты данной системы уже были проведены, основной функционал системы полностью готов к работе, что показал прошедший Кубок Пари Премьер, где VAR использовался на всех матчах.

При этом на текущий момент функционал виртуальных офсайдных линий в данном решении отсутствует. РФС рассматривает различные способы реализации данного решения, вплоть до написания соответствующего программного обеспечения и его последующей сертификации.

В первых турах РПЛ VAR будут исправлять решения ассистентов только в случае очевидной ошибки, которую можно заметить без использования технологии. В спорных ситуациях VAR будет поддерживать решение ассистента.

Напоминаем, что функционал виртуальных офсайдных линий не является обязательным для использования в соревнованиях, проводимых с использованием системы VAR», – сообщили в РФС.