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Судьи РПЛ не смогут использовать офсайдные линии в следующем сезоне («СЭ»)

Новый провайдер системы VAR предоставит российской Премьер-лиге ограниченный набор услуг.

В частности, судьи РПЛ не смогут использовать офсайдные линии.

«В очевидных ситуациях придется действовать на глазок, в менее очевидных – прикладывать к экрану лист бумаги или линейку (помните, как сравнительно недавно мы смеялись над поступавшими так китайцами?).

Так будет как минимум весь следующий сезон. Или его часть, если удастся договориться с одним из тех провайдеров, кто уполномочен ФИФА предоставлять технологию виртуальных офсайдных линий. Таких сегодня всего лишь пять в мире», – пишет «СЭ».

  • В сезоне-2021/22 провайдером VAR для РПЛ была британская компания Hawk-Eye Innovations.
  • Сотрудничество между сторонами прекратилось из-за санкций.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 10:18
Комментарии5
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    Рейтинг: +16480

    paracetamol 52 минуты назад

    У судей-взяткобрателей появился дополнительный стимул.

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    Рейтинг: +23579

    JTherry 1 час назад

    теперь по "китайской схеме", с помощью линейки и листа бумаги, на судьям ВАРе будет легче "мутить" в пользу определенной команды... все офсайды отдаются на откуп главного судьи, как решит, так и будет, и по большому счету, ВАР теперь нужен лишь для выявления игры рукой в штрафной... весь вопрос - стоит ли игра свеч с введением такого ВАРа...)

    0
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    Рейтинг: +1063

    jek718875 1 час назад

    Вери гуд, будет меньше миллиметровых офсайдов

    0
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    Рейтинг: +16185

    Cleaner 1 час назад

    А СВОЮ технологию виртуальных офсайдных линий никак создать нельзя? Или ПИЛИТЬ бабло важнее???...(

    4
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    Рейтинг: +7096

    nik55 > Cleaner 1 час назад

    а зачем создавать им и так хорошо

    0
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