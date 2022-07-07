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  • Судьи РПЛ не смогут использовать офсайдные линии в следующем сезоне («СЭ»)

Судьи РПЛ не смогут использовать офсайдные линии в следующем сезоне («СЭ»)

7 июля 2022, 10:18
8

Новый провайдер системы VAR предоставит российской Премьер-лиге ограниченный набор услуг.

В частности, судьи РПЛ не смогут использовать офсайдные линии.

«В очевидных ситуациях придется действовать на глазок, в менее очевидных – прикладывать к экрану лист бумаги или линейку (помните, как сравнительно недавно мы смеялись над поступавшими так китайцами?).

Так будет как минимум весь следующий сезон. Или его часть, если удастся договориться с одним из тех провайдеров, кто уполномочен ФИФА предоставлять технологию виртуальных офсайдных линий. Таких сегодня всего лишь пять в мире», – пишет «СЭ».

  • В сезоне-2021/22 провайдером VAR для РПЛ была британская компания Hawk-Eye Innovations.
  • Сотрудничество между сторонами прекратилось из-за санкций.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (8)
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jek718875
1657178751
Вери гуд, будет меньше миллиметровых офсайдов
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JTherry
1657180101
теперь по "китайской схеме", с помощью линейки и листа бумаги, на судьям ВАРе будет легче "мутить" в пользу определенной команды... все офсайды отдаются на откуп главного судьи, как решит, так и будет, и по большому счету, ВАР теперь нужен лишь для выявления игры рукой в штрафной... весь вопрос - стоит ли игра свеч с введением такого ВАРа...)
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paracetamol
1657182619
У судей-взяткобрателей появился дополнительный стимул.
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алдан2014
1657186106
Невероятно. Наша страна настолько отстала в этой области? Или привыкли всё покупать..?
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NewLife
1657187777
На глазок - и точка))
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Челнинец
1657192915
Для бомжей всегда будет линия кривой, ибо по другому они не выигрывают
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Боцман52
1657220734
А при чем тут "кто уполномочен ФИФА". ФИФА можно сказать ноги об наш футбол вытирает, а они опять про уполномоченных ФИФА. Взяли свое создали, а не можете, так можно и чужим воспользоваться. Все равно нашу Сборную и клубы кинули.
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