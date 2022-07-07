Судьи РПЛ не смогут использовать офсайдные линии в следующем сезоне («СЭ»)

Новый провайдер системы VAR предоставит российской Премьер-лиге ограниченный набор услуг.

В частности, судьи РПЛ не смогут использовать офсайдные линии.

«В очевидных ситуациях придется действовать на глазок, в менее очевидных – прикладывать к экрану лист бумаги или линейку (помните, как сравнительно недавно мы смеялись над поступавшими так китайцами?).

Так будет как минимум весь следующий сезон. Или его часть, если удастся договориться с одним из тех провайдеров, кто уполномочен ФИФА предоставлять технологию виртуальных офсайдных линий. Таких сегодня всего лишь пять в мире», – пишет «СЭ».