Петржела: «Спартак» не будет плакать после Суперкубка. Все знают, что «Зенит» сильнее»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«В матче за Суперкубок будет напряжeнная борьба на каждом участке поля, но я уверен, что «Зенит» победит. Будет ли разгром? Разгрома не будет. Петербуржцы победят с минимальным преимуществом.

Не думаю, что «Спартак» будет плакать после Суперкубка из-за, не дай бог, плохого судейства или ещe чего-либо. Все знают, что «Зенит» сильнее «Спартака», а футбольные качества их игроков превышают качества спартаковцев», — сказал Петржела.