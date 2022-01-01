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Петржела: «Спартак» не будет плакать после Суперкубка. Все знают, что «Зенит» сильнее»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«В матче за Суперкубок будет напряжeнная борьба на каждом участке поля, но я уверен, что «Зенит» победит. Будет ли разгром? Разгрома не будет. Петербуржцы победят с минимальным преимуществом.

Не думаю, что «Спартак» будет плакать после Суперкубка из-за, не дай бог, плохого судейства или ещe чего-либо. Все знают, что «Зенит» сильнее «Спартака», а футбольные качества их игроков превышают качества спартаковцев», — сказал Петржела.

  • Матч состоится 9 июля на «Газпром Арене».
  • «Спартак» был против проведения игры в Санкт-Петербурге.
  • 8 июля «Зенит» и «Спартак» проведут ретроматч.

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Источник: «Чемпионат»

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