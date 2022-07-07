В «Химках» отрицают интерес к Кокорину

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что клуб не собирается подписывать форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.
«Химки» точно не делали никаких предложений Кокорину. Его нет в наших списках сейчас, с зимы ничего не изменилось.
Мы нацелены на развитие своих молодых, доморощенных кадров», – сказал Терюшков.
- В январе 2021 года «Фиорентина» купила россиянина за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
- Контракт Кокорина с клубом рассчитан еще на 2 сезона.
Источник: Sport24