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В «Химках» отрицают интерес к Кокорину

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что клуб не собирается подписывать форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Химки» точно не делали никаких предложений Кокорину. Его нет в наших списках сейчас, с зимы ничего не изменилось.

Мы нацелены на развитие своих молодых, доморощенных кадров», – сказал Терюшков.

  • В январе 2021 года «Фиорентина» купила россиянина за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
  • Контракт Кокорина с клубом рассчитан еще на 2 сезона.

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Источник: Sport24

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Комментарии3
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    Рейтинг: +16185

    Cleaner 39 минут назад

    Шифруются Химки!

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    Рейтинг: +3499

    Enter2006 1 час назад

    Нет нет не надо! Сатана - изыди! ))

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    Рейтинг: +16185

    Cleaner > Enter2006 37 минут назад

    А вот ГЕРКУСУ и его команде очень даже надо. Напилят, наварят, поделят и в другой клуб свалят.

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