В «Химках» отрицают интерес к Кокорину

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что клуб не собирается подписывать форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Химки» точно не делали никаких предложений Кокорину. Его нет в наших списках сейчас, с зимы ничего не изменилось.

Мы нацелены на развитие своих молодых, доморощенных кадров», – сказал Терюшков.