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«Зенит» выступил против принятия решения по Кубку РПЛ без изучения календаря и логистики

«Зенит» не против проведения Кубка РПЛ.

Однако, клуб из Петербурга выступил против принятия решения о проведении Кубка лиги без изучения календаря и логистики с учетом нынешних реалий.

По информации «СЭ», на сегодняшнем общем собрании РПЛ «Зенит» выступил против принятия моментального решения о том, что Кубок лиги состоится в сезоне-2022/23.

  • На общем собрании РПЛ 13 клубов проголосовали за введение турнира.
  • Против высказались «Факел», «Химки» и «Оренбург».
  • Окончательное решение по Кубку РПЛ примет РФС на следующей неделе.
  • Турнир в случае создания, вероятно, стартует 26 июля.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +11020

    Алексей З 12 минут назад

    Не могу понять зачем он вообще нужен ?
    Хотите дать заработать клубам, так повысьте просто финансовый бонус.
    Игр мало ? Так увеличте лигу до 18 команд, проводите кубок в два матча.
    Всё решаемо , но у нас просто разучились думать и работать.

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    Рейтинг: +123

    Аден 18 минут назад

    а баба Зина против.

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    Рейтинг: +10

    Лицом_на_клаве 27 минут назад

    Правильное решение. Пока всё это вилами по воде. Один Кубок уже есть.

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