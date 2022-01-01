«Зенит» выступил против принятия решения по Кубку РПЛ без изучения календаря и логистики

Не могу понять зачем он вообще нужен ?
Хотите дать заработать клубам, так повысьте просто финансовый бонус.
Игр мало ? Так увеличте лигу до 18 команд, проводите кубок в два матча.
Всё решаемо , но у нас просто разучились думать и работать.
«Зенит» не против проведения Кубка РПЛ.
Однако, клуб из Петербурга выступил против принятия решения о проведении Кубка лиги без изучения календаря и логистики с учетом нынешних реалий.
По информации «СЭ», на сегодняшнем общем собрании РПЛ «Зенит» выступил против принятия моментального решения о том, что Кубок лиги состоится в сезоне-2022/23.
- На общем собрании РПЛ 13 клубов проголосовали за введение турнира.
- Против высказались «Факел», «Химки» и «Оренбург».
- Окончательное решение по Кубку РПЛ примет РФС на следующей неделе.
- Турнир в случае создания, вероятно, стартует 26 июля.
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