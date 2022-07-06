«Зенит» выступил против принятия решения по Кубку РПЛ без изучения календаря и логистики

«Зенит» не против проведения Кубка РПЛ.

Однако, клуб из Петербурга выступил против принятия решения о проведении Кубка лиги без изучения календаря и логистики с учетом нынешних реалий.

По информации «СЭ», на сегодняшнем общем собрании РПЛ «Зенит» выступил против принятия моментального решения о том, что Кубок лиги состоится в сезоне-2022/23.