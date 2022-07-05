Сайманов: «Слуцкий удивил тем, что готов работать в «Рубине» бесплатно»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов подтвердил, что главный тренер Леонид Слуцкий был готов работать в ФНЛ бесплатно.

«Слуцкий был готов работать бесплатно? Так и есть. Меня это очень подкупило. Он меня удивил.

Я и без того уважал Леонида Викторовича. Мы в очень хороших дружеских отношениях, и в его профессионализме у меня нет никаких сомнений. Но он меня удивил, да», – сказал Сайманов.