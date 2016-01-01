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Сайманов: «Слуцкий удивил тем, что готов работать в «Рубине» бесплатно»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов подтвердил, что главный тренер Леонид Слуцкий был готов работать в ФНЛ бесплатно.

«Слуцкий был готов работать бесплатно? Так и есть. Меня это очень подкупило. Он меня удивил.

Я и без того уважал Леонида Викторовича. Мы в очень хороших дружеских отношениях, и в его профессионализме у меня нет никаких сомнений. Но он меня удивил, да», – сказал Сайманов.

  • Слуцкий возглавляет «Рубин» с 2019 года.
  • При Слуцком «Рубин» вылетел в ФНЛ, где не был 20 лет.
  • Сезон ФНЛ стартует 16 июля.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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