Сайманов: «Слуцкий удивил тем, что готов работать в «Рубине» бесплатно»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов подтвердил, что главный тренер Леонид Слуцкий был готов работать в ФНЛ бесплатно.
«Слуцкий был готов работать бесплатно? Так и есть. Меня это очень подкупило. Он меня удивил.
Я и без того уважал Леонида Викторовича. Мы в очень хороших дружеских отношениях, и в его профессионализме у меня нет никаких сомнений. Но он меня удивил, да», – сказал Сайманов.
- Слуцкий возглавляет «Рубин» с 2019 года.
- При Слуцком «Рубин» вылетел в ФНЛ, где не был 20 лет.
- Сезон ФНЛ стартует 16 июля.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»