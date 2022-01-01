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Агент Барбоза: «В Португалии интерес к российским игрокам сохраняется»

Агент Паулу Барбоза рассказал, что португальские клубы следят за футболистами из России.

«В Португалии интерес к российским игрокам сохраняется. Но на рынке спад. Все клубы переживают экономический кризис.

Во всей Европе очень сильный кризис, поэтому клубы аккуратно ведут трансферы. По сравнению с прошлым годом есть большие изменения.

Все клубы Португалии следят за российскими футболистами. Но другой момент – экономические возможности», – сказал Барбоза.

  • Легионеры, выступающие в РПЛ, могут приостанавливать контракты со своими клубами до 2023 года.
  • По словам агента Германа Ткаченко, в 4 странах есть инструкция не брать игроков из России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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