Агент Барбоза: «В Португалии интерес к российским игрокам сохраняется»

Агент Паулу Барбоза рассказал, что португальские клубы следят за футболистами из России.
«В Португалии интерес к российским игрокам сохраняется. Но на рынке спад. Все клубы переживают экономический кризис.
Во всей Европе очень сильный кризис, поэтому клубы аккуратно ведут трансферы. По сравнению с прошлым годом есть большие изменения.
Все клубы Португалии следят за российскими футболистами. Но другой момент – экономические возможности», – сказал Барбоза.
- Легионеры, выступающие в РПЛ, могут приостанавливать контракты со своими клубами до 2023 года.
- По словам агента Германа Ткаченко, в 4 странах есть инструкция не брать игроков из России.
Источник: «Спорт-Экспресс»