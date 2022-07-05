«Кое-кто прогнулся». Экс-судья Федотов – о назначении Москалева на Суперкубок России

Бывший российский арбитр Игорь Федотов высказался о решении РФС назначить Владимира Москалева главным судьей матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Решение назначить Москалeва значит только одно – кое-кто прогнулся. Должен был работать Безбородов – лучший арбитр прошлого сезона.

Да, он из Питера, но Лапочкин тоже работал на матче за Суперкубок с участием «Зенита». Для меня это решение непонятно: Москалeв – второй судья РПЛ, это объективно, так почему судит он, а не первый?

И почему на VAR посадили Карасeва – ублажают его из-за непоездки на ЧМ-2022? Он позиционирует себя как самый честный судья. По профессиональным качествам он реально второй в РПЛ.

На статистику матчей «Спартака» обращать внимания не стоит, у Безбородова она тоже очень хорошая. Не удивлюсь, если «Спартак» хотел видеть его, но кто-то тут передавил.

Может, другой клуб, либо РФС испугался ставить арбитра из Питера», – сказал Федотов.