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«Кое-кто прогнулся». Экс-судья Федотов – о назначении Москалева на Суперкубок России

Бывший российский арбитр Игорь Федотов высказался о решении РФС назначить Владимира Москалева главным судьей матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Решение назначить Москалeва значит только одно – кое-кто прогнулся. Должен был работать Безбородов – лучший арбитр прошлого сезона.

Да, он из Питера, но Лапочкин тоже работал на матче за Суперкубок с участием «Зенита». Для меня это решение непонятно: Москалeв – второй судья РПЛ, это объективно, так почему судит он, а не первый?

И почему на VAR посадили Карасeва – ублажают его из-за непоездки на ЧМ-2022? Он позиционирует себя как самый честный судья. По профессиональным качествам он реально второй в РПЛ.

На статистику матчей «Спартака» обращать внимания не стоит, у Безбородова она тоже очень хорошая. Не удивлюсь, если «Спартак» хотел видеть его, но кто-то тут передавил.

Может, другой клуб, либо РФС испугался ставить арбитра из Питера», – сказал Федотов.

  • «Зенит» и «Спартак» встретятся в субботу, 9 июля.
  • Команды разыграют Суперкубок на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +481

    Жорик секс обжорик 9 минут назад

    Безбородов дно, как можно юыло нарвать его лучшим судьей?

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    Рейтинг: +16466

    paracetamol 22 минуты назад

    Безбородов может и лучший арбитр, да только питерский. Вот свини бы вой подняли!

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    Рейтинг: +50

    FatalMix 46 минут назад

    если бы поставили безбородова, то свинорылые ныли бы в 3 раза громче, =а при неминуемом поражении все свалили бы на судью

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